CO2-uitstoot Europese auto's stijgt voor derde jaar op rij

Jarenlang ging de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's omlaag, maar in 2019 is die voor het derde jaar op rij gestegen. Het nieuwe wagenpark in Europa stoot gemiddeld weer bijna evenveel uit als in 2014.

In 2007 bedroeg de gemiddelde CO2-uitstoot van de in Europa nieuw verkochte auto's 159,1 gram per kilometer (NEDC). Dat daalde jarenlang fors, tot in 2017 het laagste punt werd bereikt met 117,8 gram per kilometer (foto 2). Sindsdien is de trend omgekeerd en stijgt de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe auto's juist weer. In 2019 kwam het volgens JATO uit op 121,8 gram per kilometer. Een stijging van 1,3 gram ten opzichte van 2018. We zijn in Europa weer bijna op het niveau van 2014 (123,3 g/km).

Hoewel er steeds meer wordt ingezet op elektrisch rijden en er steeds meer modellen verschijnen met een relatief lage CO2-uitstoot lijken twee andere trends roet in het eten te gooien. De immer groeiende populariteit van SUV's en het afzweren van dieselmotoren zijn volgens JATO de grootste veroorzakers van de stijging. SUV's stoten betrekkelijk veel CO2 uit vanwege hun hogere Cw-waarde en vaak grotere motoren. Dieselauto's zijn qua CO2-uitstoot over het algemeen gunstiger dan benzineauto's, maar vormen een steeds kleiner deel van de markt.

Nederland komt er volgens de cijfers nog wel betrekkelijk goed uit. Hier ging de gemiddelde uitstoot van het nieuwe wagenpark in 2019 naar 106 gram per kilometer. Dat is een daling van 5,9 gram ten opzichte van een jaar eerder. Vooral de enorme run op elektrische auto's in ons land doet daarbij een duit in het zakje.

