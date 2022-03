Citroën Traction Avant (1953) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Vorige week stond er nog een Citroën DS in de spotlights in 'In het Wild', vandaag is het de beurt aan zijn voorganger: de Traction Avant.

De Citroën DS wordt over het algemeen gezien als de meest revolutionaire auto die Citroën ooit voortbracht, maar zijn voorganger kon er ook al wat van. De Citroën Traction Avant kreeg zijn naam namelijk niet voor niets. Het was bij de introductie in 1934 namelijk verre van gebruikelijk dat een auto voorwielaandrijving had. Hoewel er in die tijd al wel auto's waren met voorwielaandrijving bracht de Traction Avant dit principe naar de massa. Dat was niet het enige vooruitstrevende aan deze statige Fransman, want vooral de zelfdragende carrosserie was state-of-the-art en bovendien had de TA ook al tandheugelbesturing. Drie zaken die in de loop der jaren bij de meeste auto's de norm werden. Citroën was er vroeg bij.

Het ontwerp van de Traction Avant kon in zijn tijd ook op bewondering rekenen. Hoewel het duidelijk nog een koets was van voor het ponton-tijdperk had de Traction Avant relatief vloeiende lijnen voor die periode. Dat was het werk van Flaminio Bertoni, dezelfde grootmeester die na de oorlog door Citroën aan de tekentafel werd gezet voor wat uiteindelijk de DS zou worden. Ook stond Bertoni aan de wieg van de 2CV en de Ami. Wat een portfolio! Het bijzondere is dat Bertoni van het basisontwerp van de Traction Avant - naar verluidt in één dag - direct een fysiek model boetseerde, nog voordat er een tekening aan te pas was gekomen.

De Traction Avant bleef maar maar liefst tot 1957 in productie en kreeg enkele jaren voor het einde nog een belangrijke update waaraan je de latere exemplaren kunt herkennen: de grotere kofferbak. De TA kreeg daardoor een soort bult achterop. Met een goede reden, want in één klap verdubbelde de bagageruimte achterin. Zoals je kunt zien aan de foto's is het exemplaar dat we hier dankzij AutoWeek-forumlid XBXG voor ons hebben er ook zo één. Hoewel het de Traction Avant nog weer even wat aantrekkelijker maakte, was het in de jaren 50 natuurlijk al wel een aardig verouderde auto. Met bijna 800.000 gebouwde exemplaren en een verkoopperiode die zich over maar liefst 23 jaar uitstrekte, had de Traction Avant in elk geval een indrukwekkende staat van dienst achter de rug toen zijn ook al zo revolutionaire nazaat het overnam.

De inmiddels 69-jarige Traction Avant die XBXG hier op de foto heeft gezet, is volgens onze gegevens in het zwart aan zijn leven begonnen, zoals zoveel TA's. In de loop der tijd is er echter een wat opvallender kleurtje op gekomen en het lijkt erop dat dat nog niet heel lang geleden is gebeurd. Of hij wordt met fluwelen handschoenen aangepakt, maar dat lijkt ons sowieso wel het geval. De eigenaar heeft de Franse schone namelijk al 37 jaar in het bezit, dus reken maar dat er ontzettend veel liefde zit. Overigens kwam de auto al in 1974 naar Nederland. Waarschijnlijk is de Traction Avant destijds opgehaald uit thuisland Frankrijk. Gelukkig maar, want hier wordt het toch weer een behoorlijk stuk mooier van op de Nederlandse wegen.