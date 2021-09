Citroën toont toekomstvisie op stadsvervoer

Hoe ziet de toekomst van de stad eruit? Een vraag die Citroën zich samen met onder meer JCDeaux en Accor Hotels stelt. Het ging met diverse partijen om tafel om binnen ieders vakgebied een ideaalbeeld neer te zetten. De basis voor de voertuigen die daaruit voortkwamen, is de Citroën Skate. Een volledig autonoom platform met vier 'wielen', of beter gezegd een soort ballen die als wielen fungeren. Die kunnen 360 graden draaien en hebben hydraulische 'kussens' voor de demping. Uiteraard is het geheel volledig elektrisch aangedreven en het kan ook via inductie worden bijgeladen.

Met die basis ging Citroën onder meer langs JCDeaux, een bedrijf dat we ook hier in Nederland kennen van reclameschermen langs wegen en bijvoorbeeld bij bushokjes. Dat laatste is essentieel om te weten als we naar de Citroën JCDeaux City Provider (foto hieronder) kijken. Daarop zien we namelijk een soort rijdend bushokje cq. theehuisje op basis van de Citroën Skate. Je springt zo aan boord, kunt even rustig gaan zitten of blijven staan en ondertussen schotelt JCDeaux je nog wat reclame voor terwijl je naar je bestemming rolt.

Een andere samenwerking was die tussen Accor Hotels en Citroën. Accor heeft onder de naam Pullman ook fitnessdiensten in zijn hotelketens en daar komt de Citroën Pullman Power Fitness (foto hieronder) om de hoek kijken. Dat is een soort rijdende fitnessruimte als we het goed begrepen hebben. Wie wil er nou niet reizen en sporten combineren? De fiets pakken is geen optie.

Tenslotte komt er nog een opvallende creatie uit de koker rollen als gevolg van brainstormsessies van Citroën en Accor. De Citroën Sofitel En Voyage. Sofitel is een keten luxe hotels van Accor en de sfeer die je daar hebt heeft men willen vertalen naar een vervoersmiddel. Vandaar ook de naam, Frans voor 'Sofitel op reis'. Je ziet het al: het is een soort rijdende hotellobby geworden, al heeft het ook wel wat weg van een hypermoderne koets.

Is het allemaal voor nu heel relevant? Nee, niet per se. Toch is het een leuke vooruitblik op hoe de toekomst van stedelijk vervoer er wellicht uitziet. Zie jij jezelf wel in één van deze 'Citroëns' stappen? Laat het weten in de reacties!