Citroën teast concept-cars

Het is dit jaar natuurlijk feest bij Citroën, want het merk blaast 100 verjaardagskaarsjes uit. Om de mijlpaal te vieren komt Citroën dit jaar met twee concepts. Eentje daarvan wordt nu in een video kort geteast.

De eerste concept-car, waarvan we nu flitsen voorbij zien komen in een video met Citroëns CEO Linda Jackson, treffen we op de beursvloer in Genève tijdens de komende autosalon. Maar wat gaan we zien? De twee concept-cars van dit jaar geven ieder hun eigen visie op stedelijke mobiliteit. De geteaste auto moet laten zien hoe het merk toekomstige stadsmobiliteit voor zich ziet. Vorig jaar kregen we al een soort treklus te zien, nu flitsen beelden van wilde vormen met led-verlichting daarop aangebracht langs. Wat we daarnaast zeker weten, is dat de concept-car oranje wordt.

Voor de tweede auto moeten we, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, nog zo'n drie maanden geduld hebben. Deze wordt nu namelijk voor de vierde editie van VivaTech in Parijs aangekondigd. Dit evenement vindt van 16 tot 18 mei plaats. De auto belooft het toekomstbeeld van een 'ultra-comfortabele' Citroën schetsen.