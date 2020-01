Citroën presenteert nieuwe EV in februari

Citroën stuurt via zijn sociale kanalen een video de wereld in waarmee het zeer waarschijnlijk de komst van een volledig elektrisch model aankondigt.

"In 2020 maakt Citroën elektrisch rijden bereikbaar voor iedereen." Zo klinken de woorden waarmee Citroën een video afsluit waarin het de veelzijdigheid van elektriciteit bejubeld. In de video vangen we tevens een glimp op van een opvallend vierkant ogend model, een auto waarmee Citroën zijn EV-uitspraak waarschijnlijk concreet wil maken.

Die hoekiger nieuwkomer zou zo maar de productieversie van de tijdens de Autosalon van Genève vorig jaar onthulde Ami One Concept kunnen zijn. Dat studiemodel werd door Citroën samen met onder meer de 19_19 Concept gebruikt om zijn honderdste verjaardag te vieren. Over de Ami One Concept riep Citroën eerder al het kleintje via een telefoonapplicatie eenvoudig te huren zou moeten zijn, iets wat zou betekenen dat de Ami One een deelauto wordt.

De Ami One Concept is met zijn lengte van 2,5 meter en zijn draaicirkel van 8 meter bijzonder geschikt voor in de stad. Daarbij ligt de topsnelheid van het EV'tje, dat een beoogde actieradius van 100 kilometer heeft, op 45 km/h. Dat zou hem in Nederland tot een brommobiel/microcar maken, wat betekent dat je er geen rijbewijs B voor nodig hebt. Dat past op zijn beurt weer prima bij Citroëns bewering om elektrisch rijden voor iedereen bereikbaar te maken.

Op 27 februari wordt de nieuwkomer gepresenteerd tijdens een evenement in Parijs.