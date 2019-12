Citroën C3L op komst

Citroën heeft een compacte sedan in zijn ontwikkelingskamers staan die lang niet zo nieuw is als zijn wél degelijk nieuwe modelnaam doet vermoeden. We heten welkom: de C3L.

Wie grote hoop hield dat Citroën een nieuwe compacte sedan op de Europese markt gaat brengen, moeten we direct teleurstellen. De C3L die op deze foto's zichtbaar is, zal de Chinese landsgrenzen namelijk niet verlaten. Toch is de nieuwkomer een interessant geval, zeker omdat -ie plonst in vijver waaruit de Chinese consument al vijf sedans kan vissen. Dongfeng-Citroën, de Chinese joint-venture van Citroën, verkoopt in China namelijk niet alleen de C-Elysee, maar ook de C4L, de C4 Sedan, de C5 én een C6.

De Citroën C-Elysee is het technische broertje van de Peugeot 301, een auto die je moet zien als de sedanversie van de vorige generatie 208. De auto op deze foto's, de C3L, gaat die auto níet vervangen, maar is op technisch vlak ook gewoon een tweelingbroer van die auto. De snuit van de C3L is direct afkomstig van de C3-XR, een in Europa eveneens niet leverbare cross-over die op hetzelfde oude Citroën-platform staat en dat heeft een reden. In feite is deze C3L namelijk de sedanversie van die cross-over. Zelfs de portieren zijn ogenschijnlijk uitwisselbaar, al is de raampartij van het achterportier met chroomwerk aangekleed. Net als die C3-XR staat deze C3L vrij hoog op z'n poten en daarmee valt -ie te typeren als een 'cross-sedan' in de stijl van auto's als de Lada Vesta Cross en Dacia Logan Stepway.

De C3L meet 4,51 meter in de lengte en daarmee is -ie langer dan de 4,43 meter lange C-Elysee. In de hoogte overtreft de C3L z'n conventioneler gevormde broer met enkele centimeters, onderaan de streep torent de C3L 1,51 meter boven het asfalt uit. Op de motorenlijst zet Citroën de in China bekende bekende atmosferische 1.6 die 117 pk levert, al is ook een geblazen 1.2 leverbaar die 1 pk minder ophoest.