Circuit Zandvoort behoudt racevergunning ondanks protest

Circuit Zandvoort mag zijn racevergunning houden. Het heeft de zaak gewonnen die door Mobilisation for the Environment (MOB) was aangespannen wegens de stikstofuitstoot.

Zandvoort mag de vergunning die onder meer nodig is voor het organiseren van de Formule 1 Grand Prix houden. Dat heeft de bestuursrechter van de rechtbank in Haarlem dinsdagmiddag in een bodemprocedure bepaald. De zaak, aangespannen door diverse natuurorganisaties, draaide onder meer om de vraag of de stikstofuitstoot binnen de normen blijft. Volgens milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) klopt de gebruikte stikstofrekensom niet. Volgens MOB wordt met het racen schade veroorzaakt aan de beschermde natuur rond het circuit. De rechter oordeelt anders: "De vergunning leidt niet tot meer stikstofdepositie", concludeert de rechtbank. "Gedeputeerde Staten van Noord-Holland mochten de vergunning verlenen aan het circuit in Zandvoort."

Bij de vergunning is al het één en ander veranderd ten opzichte van de oude situatie, ter compensatie: "De rechtbank stelt vast dat in de oude situatie het circuitterrein het hele jaar gebruikt mocht worden voor auto- en motorsportactiviteiten en andere grote evenementen, waaronder de Formule 1. In de verleende vergunning is het gebruik van het circuitterrein beperkt tot 28 dagen per jaar. Ook is in de vergunning een emissieplafond opgenomen. Dit was in de oude situatie niet het geval", aldus de bestuursrechter. "De rechtbank komt daarom tot de conclusie dat de stikstofdepositie en emissie door de verleende vergunning altijd minder zal zijn dan in de oude situatie was toegestaan. Omdat de verleende vergunning niet leidt tot meer stikstofdepositie, is het uitgesloten dat het gebruik en het uitvoeren van werkzaamheden op het circuitterrein significante gevolgen heeft voor het nabijgelegen Natura2000-gebied."

MOB verloor vorig jaar augustus al een kort geding. De voorzieningenrechter stelde toen vast dat de standpunten van de milieuorganisatie en het circuit te ver uit elkaar lagen en dat aanvullend deskundigenonderzoek nodig was. De betwiste stikstofuitstoot is onderzocht door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB).

Grand Prix van Nederland

Dat de vergunning ondanks het protest van MOB geldig blijft, is goed nieuws voor Nederlandse Formule 1-fans. In september staat Zandvoort opnieuw op de kalender van de Formule 1. Op 2 september zijn de eerste en tweede vrije training, gevolgd door de derde vrije training en de kwalificatie op zaterdag 3 september. Op zondag 4 september vindt de tweede Nederlandse Grand Prix sinds 1985 plaats. Max Verstappen won vorig jaar.