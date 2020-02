Chrysler Pacifica krijgt nieuwe neus en vierwielaandrijving

Chryslers Pacifica, de grote ‘Minivan’ waarop het merkt tegenwoordig drijft, krijgt in de VS een stevige facelift aangemeten. Het blijft niet bij een nieuwe neus, want de ruimtereus krijgt ook meteen een AWD-systeem aangemeten.

Die vierwielaandrijving is in de VS een ‘big deal’. Waar wij tegenwoordig genoegen moeten nemen met vijf maanden herfst, worden grote delen van Noord-Amerika nog jaarlijks bedekt door een dikke laag sneeuw. De grote vraag naar integraal aangedreven voertuigen dwong Toyota eerder zelfs tot de ontwikkeling van een vierwielaangedreven Prius en trekt nu ook Chrysler over de streep. Daarmee wordt de Pacifica een nog interessanter alternatief voor de SUV’s die in de voorbije jaren een aanzienlijk deel van z’n klantenkring inpikten. Dat Chrysler ruimte vond voor het AWD-systeem verdient een pluim, want ook de integraal aangedreven Pacifica beschikt over het ‘Stow ’n Go’-systeem dat het mogelijk maakt om de stoelen in de wagenbodem te laten verdwijnen.

Aan de voorkant is de Pacifica van modeljaar 2021 meteen herkenbaar. De neus ging volledig op de schop, waarbij de aanvankelijk vloeiend in elkaar overlopende grille en koplampen rigoureus van elkaar zijn gescheiden. Aan de achterkant is de boel juist aan elkaar gesmolten, waarbij de doorlopende achterlichtbalk een toegift is aan de laatste trends op dit gebied.

Tegelijk met de facelift presenteert Chrysler een nieuwe topversie, die weinig bescheiden ‘Pinnacle’ wordt genoemd. Deze variant dompelt z’n inzittenden om in luxe. De versie krijgt een speciale middenbak tussen de voorstoelen mee en een interieur dat vrijwel volledig wordt gehuld in nappaleder. Een extra dosis lof gaat wat ons betreft naar de ‘lumbar comfort pillows’, in leer gehulde kussens waarmee het interieur naar een nog hoger niveau wordt getild.

Ook in het geval van nederiger uitgedoste varianten kan de Pacifica bogen op een gehele nieuw infotainmentsysteem. De auto wordt FCA’s eerste Noord-Amerikaanse model met het Uconnect 5-systeem, dat een scherm met een doorsnede van 10,1 inch meekrijgt. Amazons Alexa-assistent is bovendien in het systeem geïntegreerd, zodat gebruikers vanuit huis middels gesproken opdrachten onder meer de auto kunnen starten, openen of sluiten.

Ook in z’n nieuwe vorm blijft de Pacifica leverbaar met twee aandrijflijnen, die allebei gebruikmaken van een benzine-V6. Naast een reguliere variant is er nog steeds de (plug-in-)Hybrid-versie, die zo’n 50 km elektrisch moet kunnen afleggen.

De huidige Chrysler Pacifica moet niet worden verward met de gelijknamige cross-over die aan het begin van deze eeuw werd gepresenteerd en volgde in 2016 de Town & Country op. Het is daarmee in feite de opvolger van de auto die hier aanvankelijk als Chrysler Voyager en later als Lancia Voyager werd gevoerd. Inmiddels is er ook in de VS een Chrysler Voyager, een voordeliger variant van de Pacifica. Of en wanneer die auto een nieuwe neus krijgt, is niet duidelijk.