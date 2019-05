Chinese Tesla Model 3 biedt kopers voordeel

Tesla gaat zich in z’n Chinese Gigafactory vooral richten op de bouw van de Model 3. Door de auto lokaal te bouwen ontloopt het Amerikaanse merk importheffingen en dat betekent dat het z’n auto’s voordeliger kan aanbieden. De in China gebouwde Model 3 is vanaf vandaag te bestellen in China en blijkt 13 procent goedkoper dan de reguliere, in de VS gebouwde variant.

Reuters meldt dat de nieuwe vanafprijs van de ‘Chinese’ Model 3 op 328.000 yuan ligt, 49.000 goedkoper dan voorheen. Net als bij ons gaat het dan om de Standard Range Plus-variant. De levertijd voor de in China gebouwde Model 3 is met 6 tot 10 maanden wel wat langer dan we hier gewend zijn, maar dat komt dan weer doordat de Chinese Gigafactory nog in aanbouw is.