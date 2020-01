‘Chinese auto-industrie zet zich schrap voor Coronavirus’

Chinese autobouwers zetten zich schrap voor de gevolgen van het Coronavirus. Volgens ingewijden is het nog te vroeg voor echte paniek, maar al wel reëel om over de negatieve gevolgen na te denken.

Eerder was al duidelijk dat verschillende autobouwers hun Chinese fabrieken tijdelijk sluiten vanwege het nieuwe virus, dat momenteel het wereldwijde nieuws aardig in z’n greep heeft. “We verwachten een totale productiedaling van 3 procent over het gehele jaar, met een daling van 15 procent in het eerste kwartaal”, zegt CFO van toeleverancier Aptiv tegenover Reuters. Cui Dongshu, secretaris-generaal van de China Passenger Car Association, laat tegenover datzelfde persbureau weten nu wat vraagtekens te zetten bij z’n eerdere voorspelling van 1 procent groei in 2020.

Het probleem is onder meer dat mensen in bepaalde gebieden simpelweg niet meer op straat durven of mogen komen, wat een lastig uitgangspunt is voor wie op autojacht wil gaan. In Hubei, de provincie waar het virus uitbrak, vindt zo’n 9 procent van de Chinese auto-productie plaats.

Tegelijkertijd is het volgens dezelfde CFO nog te vroeg voor echte paniek. “Het verlies zou best eens goedgemaakt kunnen worden in het tweede kwartaal. We bekijken deze kwestie op dit moment nog niet als iets dat het hele jaar gaat spelen”.

Als de Chinese autoverkoop inderdaad wat daalt dit jaar, valt dat overigens niet alleen maar te wijten aan het Coronavirus. In 2018 en 2019 was er ook al sprake van een daling. Na de jaarwisseling werd nog voorspeld dat die lijn zich dit jaar voorzichtig zal voortzetten.

Overigens gaan er ook stemmen op die stellen dat het Coronavirus de autoverkopen uiteindelijk zelfs een boost kan geven. Ondanks de jarenlange groei van de markt beschikken veel Chinezen nog altijd niet over een auto, terwijl dat bij een dreigende ziekte-uitbraak juist op het platteland wel erg welkom kan zijn. Het in Shanghai gevestigde AutoForesight stelt dat juist deze omstandigheden voor sommige Chinezen een reden zal zijn om tot aanschaf van een vierwieler over te gaan.