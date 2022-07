Chevrolet Stylemaster (1947) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Met een klassieke Amerikaan val je altijd op in het Nederlandse straatbeeld, maar zeker als het zo'n pareltje uit de jaren 40 is als deze Chevrolet Stylemaster. Hij is pas kort in ons land, maar heeft ongetwijfeld al behoorlijk wat bekijks gekregen.

Geef je ogen maar eens flink de kost aan deze Chevrolet Stylemaster uit 1947, want het zou ons niets verbazen als dat hier in Nederland de enige in zijn soort is. Het is met zijn ontwerp een typische net-naoorlogse Amerikaan. Een mooie middenweg tussen de vooroorlogse auto's met hun los van de carrosserie staande spatschermen en de pontoncarrosserie die vanaf eind jaren 40 een opmars maakte. Smaken verschillen, maar volgens sommigen zijn Amerikaanse auto's uit deze periode ware kunstwerken op wielen. De échte overdaad aan verchroomde sierdelen kwam overigens nog wel wat later, al is op deze Chevy onder meer al een aardig in het oog springende gelaagde grille gemonteerd. Daarachter tref je - in tegenstelling tot wat je misschien verwacht - geen V8, maar een 3,5-liter zes-in-lijn.

Het chroom, of beter gezegd het 'gebrek' eraan, maakt duidelijk dat we hier een Chevrolet Stylemaster voor ons hebben. Je had van 1946 tot 1948 ook nog het zustermodel Fleetmaster, maar die had verchroomde raamlijsten en vaak ook extra chromen sierlijsten op de zijschermen, het exemplaar op deze foto's heeft die niet. De Stylemaster was namelijk de wat bescheidener uitgevoerde van de twee. Beide auto's hoorden in de bloedlijn van de Chevrolet Deluxe (ook wel bekend als Master Deluxe), in de jaren 40 en vroege jaren 50 de meest verkochte modellijn van Chevrolet. Hiermee moest Chevrolet zoveel mogelijk klanten bedienen en dus waren er ook tal van verschillende varianten. Hier zien we een 'Business Coupé', een betrekkelijk eenvoudig uitgevoerde tweedeurs coupé. Je had ook nog een twee- en vierdeurs sedan en in Australië zelfs een heuse 'Ute'-versie. Een pick-up dus.

Dit exemplaar, gespot door collega Joost Boers, is overigens pas sinds november in Nederland. Dat het een geïmporteerde auto is, verbaast je vast niet. Toch zou je in theorie nog een sterk hierop lijkende auto kunnen tegenkomen die relatief dichtbij van de band rolde. De Fleetmaster, de luxere broer dus, werd namelijk voor de Europese markt nog een tijdje in Antwerpen geassembleerd. In België werden lokaal gebouwde Chevrolets Fleetmaster in de tweede helft van de jaren 40 en in de jaren 50 ingezet als taxi's.