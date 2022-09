Chevrolet Fleetline DeLuxe 2100 (1949) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Als je Amerikaanse klassiekers associeert met meterslange staartvinnen en de hemelse herrie van hamerende V8-motoren, dan sta je niet alleen. Er is echter ook een categorie Amerikaanse klassiekers die de duistere sfeer van een gangsterfilm ademt. Zo’n auto staat nu in ons klassiekeraanbod: een Chevrolet Fleetline De Luxe 2100 uit 1949.

Er was een tijd dat de trends op het gebied van autodesign in Amerika werden bepaald. Bij General Motors heerste Harley Earl over de ontwerpafdelingen van de diverse merken. Earl is de bedenker van de staartvin; de eerste jachtvliegtuigen met straalmotoren waren een vruchtbare bron van inspiratie. In 1948 had Cadillac de primeur en in de jaren die volgden zouden steeds meer modellen uit de GM-koker deze staartversieringen krijgen.

Chevrolet-kopers wilden geen staartvinnen

Deze Chevrolet Fleetline De Luxe 2100 die te koop wordt aangeboden dateert van 1949. In dit jaar waren staartvinnen nog lang niet ingeburgerd. Het duurde zelfs nog tot 1955 voordat ook de modellen van Chevrolet een setje vleugels van enige proportie kreeg aangemeten. Chevy was immers het best verkopende en een van de meer toegankelijke merken van General Motors. Lang niet iedereen kon die staartvinnen aanvankelijk waarderen.

In de tweede helft van de jaren 50 had de Chevy-koper echter niets meer te kiezen. De directie van General Motors had Harley Earl carte blanche gegeven: het formaat van de staartvinnen groeide met de jaren. Hoogtepunt – letterlijk én figuurlijk – was 1959. In dit jaar verschenen de grootste staartvinnen ooit.

Ook in Europa had de staartvin zijn intrede gedaan. Kijk bijvoorbeeld maar naar de Mercedes ‘Heckflosse’-modellen en de Sunbeam Alpine. Zelfs bij Italiaanse ontwerphuizen als Pininfarina en Bertone lieten de tekenaars zich door de Amerikaanse school leiden. Met auto’s als de Lancia Pininfarina, de Peugeot 404 en de Alfa Romeo BAT 5, 7 en 9 als bekende voorbeelden.

Ongeschikt als vluchtauto

Wat deze Chevrolet Fleetline zo bijzonder maakt, is de combinatie van de gebogen, fastback-achtige daklijn met vier portieren. Een carrosserievariant waarvoor destijds extra moest worden betaald. Uiteindelijk deden zo’n 166.000 Chevrolet-kopers dat. Om dit in het juiste perspectief te zetten: er werden in 1949 maar liefst 1,1 miljoen Chevy’s gebouwd.

Met zijn zwarte lak en bescheiden hoeveelheid glimmertjes heeft de Fleetline een sobere uitstraling. Deze auto komt uit de tijd van Jack Karouag’s On the Road en de heerschappij van de maffia in de Amerikaanse steden. Alsof hij speciaal ontworpen is voor gangsters.

Het interieur van de auto maakt een sobere indruk, met twee driezitsbanken, gestreept en een minimum aan accessoires. Overigens was deze Chevrolet nou ook weer niet zó geschikt als vluchtauto. De ouderwetse zescilinder kopklepper heeft weliswaar een inhoud van 3,5 liter, maar levert een bescheiden vermogen van slechts 95 pk.

De Fleetline verkeert in een uitzonderlijk goede conditie. Dat is te danken aan een ingrijpende restauratie die de klassieker in Zwitserland heeft ondergaan. Alsof de auto zojuist in Detroit van de lopende band is gerold, alles ziet eruit als nieuw. Een unieke Amerikaan, met een vraagprijs van €26.500. Gezien de kwaliteit van de restauratie is dat bedrag niet eens zo heel erg hoog ...

Zelf op jacht naar een vergeten klassieker, een leuke youngtimer of een gewoon een jong gebruikte auto? Neem dan eens een kijkje in het AutoWeek-occasionaanbod.