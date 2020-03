Chevrolet Express krijgt nieuwe V8 voor 26e verjaardag

'Never change a winning team', zo denken ze bij Chevrolet over de Express. De Express werd in 1995 geïntroduceerd en heeft sindsdien enkel via facelifts de tand des tijds doorstaan. In de basis is het nog altijd gewoon dezelfde generatie als waarmee het 25 jaar geleden begon. Uiteraard is er in de loop der tijd wel het één en ander gemoderniseerd en ook voor volgend jaar staat er weer wat op de rol. De Express krijgt een nieuwe V8 toebedeeld en daarmee wordt duidelijk dat Chevrolet er voorlopig dus nog niet klaar mee is.

De huidige 6,0-liter V8 die dienstdoet in de Express, de grootste benzinemotor op de bestellijst, is al net zo oud als de Express zelf. Ook al kan dit behoorlijk oude blok zowel met benzine als gas overweg, in de basis wordt de techniek door Chevrolet nu ook als te verouderd gezien. De splinternieuwe 6,6-liter LT8 V8 van GM, die in de Silverado en GMC Sierra al wordt gebruikt, vindt per 2021 zijn weg naar de Express. Deze is met 401 pk exact 60 pk krachtiger dan de 6.0 en biedt daarbij met 629 Nm ook 125 Nm meer koppel.

Behalve met een dikke V8, levert Chevrolet de Express ook nog met een 276 pk sterke 4,3-liter V6 benzinemotor en een 181 pk sterke 2,8-liter viercilinder turbodiesel. Die laatste is ondanks zijn kleinere formaat en lagere vermogen wel de duurste motor op de lijst.