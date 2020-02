Chevrolet bouwt vandaag allerlaatste Impala

Als er een einde komt aan de productie van een model, is dat niet altijd per se een bericht waard. In het geval van de Chevrolet Impala is dat absoluut wel het geval. Na 62 jaar en tien generaties is vandaag de allerlaatste gebouwd.

In de altijd veranderende automarkt zijn er maar weinig modellen die het zo lang volhouden als de Chevrolet Impala. De allereerste verscheen in 1958 en sindsdien heeft de Impala het tien generaties (met twee tussenpozen) vol weten te houden. De naam prijkte op diverse carrosserievarianten; vier- en tweedeurs sedans, coupé's, cabriolets, stationwagons, in alle soorten en vaak weinig bescheiden maten. Vroeger viel de Impala op met grote vleugels, later vooral met potente SS-versies. De huidige Impala is sinds 2014 onder ons en is er, net als de drie generaties ervoor, enkel nog als sedan. Daar ziet General Motors echter geen heil meer in.

Hoewel de markt voor sedans in de Verenigde Staten nog altijd springlevend is, zijn grote sedans van eigen bodem behoorlijk uit de gratie geraakt. Vooral Aziatische merken weten met sedans nog potten te breken. GM moet het meer hebben van haar SUV's en pick-ups. General Motors' marketingchef Steve Majoros geeft in gesprek met Detroit News aan dat de Impala wordt geschrapt 'om aan te passen aan veranderde vraag'. Vandaag, 27 februari, rolt de allerlaatste Impala van de band in de Detroit-Hamtramck-fabriek.