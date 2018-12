Carlex Design toont tweede bizarre X-klasse

Carlex Design heeft een afdeling die zich puur en alleen bezighoudt met het ombouwen van pick-ups: Pickup Design. Het is die afdeling die nu een wel heel bijzondere X-klasse laat zien. Overigens niet voor het eerst. In oktober schoof het bedrijf al een zeswielige X-klasse naar voren, maar waar die auto was aangekleed als een kundige offroader, is deze nieuwe creatie ogenschijnlijk verkleed als pace-car.

De X-klasse, die de naam Monster X op zich krijgt geplakt, is namelijk behoorlijk dichter tegen het asfalt gedrukt. De auto heeft zelfs een opvallende hoeveelheid negatief camber. Carlex Design geeft de X-klasse niet alleen een tweede achteras, maar ook een buitenissige hoeveelheid koolstofvezel én een wel erg opzichte motorkap. Op het dak is een lichtbalk geplaatst en de X-klasse staat op enorme banden met witte belettering. Details over de aandrijflijn houdt Carlex Design nog even onder de pet.