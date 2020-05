'Camper Dining' groot succes

Mede dankzij de bemiddeling van AutoWeek Campers kon Restaurant Vlaar in ’s-Graveland afgelopen weekend in tien caravans en campers op eigen terrein maaltijden bezorgen: het was deftig lunchen en dineren op de parkeerplaats.

Politie en handhaving kwamen even kijken, maar konden de creatieve restauranthouder Arlo Vlaar niets maken: zijn zaak was vanwege corona gesloten voor gasten en hij bezorgde afhaalmaaltijden gewoon bij de mensen thuis. Dat dit ‘thuis’ tien campers en caravans op zijn eigen parkeerplaats betrof, was een bijkomstigheid die vanmorgen de opening van De Telegraaf haalde – zelfs The New York Times kreeg er lucht van.

Arlo Vlaar kreeg het idee voor ‘Camper Dining’ toen een echtpaar een ‘take away’ bij zijn zaak afhaalde en deze pal voor de deur van zijn zaak – comfortabel op de achterbank van hun klassieke Daimler – ging nuttigen. “Dat idee wilde ik uitvergroot gaan neerzetten”, vertelt hij. “Maar hoe? In bouwketen, dacht ik eerst, maar dat is niet zo romantisch. Campers was een beter idee. Die konden de mensen bij ons voor een paar uur huren. Uiteindelijk leverden contacten met de makers van AutoWeek Campers de juiste ingangen op; hun sales manager Baptiste Vermeulen wist zijn relaties te porren om hun materiaal beschikbaar te stellen.” Die deelnemers waren Booij Campers Almere, Camptoo uit Amsterdam en ACB Almeers Caravan Bedrijf. Langs het behoorlijk drukke Noordereinde te ’s-Graveland hebben stellen en gezinnen in een camper, caravan of onder de luifel voor de deur een onvergetelijke moederdag gevierd. Alle tafeltjes waren uitverkocht. Vlaar: “We hadden we vier keer zo veel campers kunnen neerzetten, zo groot was de belangstelling.”

Luister hier naar het fragment op Radio 538.