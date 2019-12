Cadillac focust op EV’s met ‘echte’ namen

Het gaat relatief goed met Cadillac. Zijn afzet in China groeide met ruim 10 procent terwijl de Chinese automarkt aan het krimpen is. Ook in thuisland de Verenigde Staten weten Cadillacs weer nieuwe baasjes te vinden. De afzet groeide daar voor het eerst sinds 2013.

Het merk wil dan ook aandacht blijven geven aan zijn Chinese klanten. Zo geeft Carlisle volgens Reuters aan dat Cadillac eind 2023 een elektrische SUV naast de Escalade wil introduceren. Een jaar voor ze dat doen, wil Carlisle al een compacte SUV voor de Chinese markt de wereld in helpen. Daarmee lijkt het alsof de focus van de Amerikanen meer op China dan op de Verenigde Staten ligt. Dat vermoeden wordt versterkt doordat de hierboven genoemde compacte SUV ook voor Amerika bedoeld is. Echter zal het model daar pas een jaar later geïntroduceerd worden.

Ondanks de over enkele jaren vorm aannemende EV-plannen, geeft Carlisle ook aan dat Cadillac nog één keer de line-up van auto’s met verbrandingsmotoren gaat verversen. Volgens het hoofd ‘weet niemand hoe snel de transitie naar elektrische rijden precies zal gaan’, waardoor er sprake is van een transitie en niet van een plotselinge overstap. “We willen minstens 480 km rijbereik kunnen realiseren. Op termijn moet dat minstens 650 km worden. Voor het zover is, kunnen we niet alléén EV’s aanbieden”, aldus Carlisle.

Om de transitie naar elektrische auto’s luister bij te zetten, wil Cadillac gelijktijdig zijn naamgeving veranderen. Waar modelnamen van het merk nu nog ‘CT6’ of ‘ATS’ luiden, wil het merk terug naar ‘echte’ namen met meerdere letters en als eerste een hoofdletter (zoals Escalade). Of het daarvoor namen van weleer gaat oprakelen of nieuwe namen verzint, is nog niet bekend. De komende twee jaar zullen we daar ook nog niet achter komen, want zoals vermeld wil het merk zijn eerste elektrische model in 2022 lanceren.