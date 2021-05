Buick Rendezvous (2002) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Dat een auto niet per se oud of mooi hoeft te zijn om een plekje in 'In het Wild' te bemachtigen, demonstreert deze Buick Rendezvous perfect. Het beter gelukte broertje van een auto die een cultstatus bereikte vanwege zijn uiterlijk: de Pontiac Aztek.

We danken AutoWeek-lezer Koen Smit, die onderhand haast hofleverancier is geworden, voor het toesturen van de foto's van deze Rendezvous. Die viel natuurlijk direct op vanwege zijn onmiskenbaar Amerikaanse uiterlijk, maar ook simpelweg omdat je 'm nooit ziet. Dat is verklaarbaar: we doken in de kentekendatabase van de RDW en het lijkt erop dat dit nota bene de enige in Nederland als zodanig geregistreerde Rendezvous is. Dat maakt het een extra leuke spot, natuurlijk, al zal er vast hier en daar nog een Rendezvous rondrijden die onder een andere handelsbenaming ingevoerd is. Zeldzaam is-ie hoe dan ook!

De Buick Rendezvous was één van de vele SUV's van General Motors op dezelfde basis. De bijna vijf meter lange Rendezvous deelt zijn genen onder meer met de Chevrolet Venture, Pontiac Montana en Saturn Relay, al zal zijn Pontiac-neefje Aztek de Nederlander nog het meest zeggen. Buick ging aan de tekentafel iets minder krankzinnig te werk dan Pontiac bij de Aztek. In de VS bezorgde het Buick een aardig verkoopsucces. Het sprak iemand ook genoeg aan om 'm gloednieuw naar Nederland te halen in 2002. Dat kan natuurlijk ook import vanwege immigratie zijn geweest, al was kennelijk afgelopen september iemand anders er ook zodanig van overtuigd dat-ie toen naar zijn huidige eigenaar ging.

Diegene rijdt er in ieder geval comfortabel en luxe bij, weliswaar hopelijk met een blinde vlek voor materiaalgebruik en brandstofverbruik. In de neus van de krap 2 ton wegende Rendezvous ligt een 186 pk sterke 3,4-liter V6, gekoppeld aan een viertrapsautomaat. Een voor zijn cilinderinhoud lekker lui blok dus, met een al even low-tech transmissie. Gewoon lekker rustig deinen met het hele gezin heeft ook wel wat.