Bugatti levert eerste Centodieci af

We maken er geen gewoonte van om eerste-afleveringen als nieuws te presenteren, maar de Bugatti Centodieci is niet zomaar een auto. Deze super-speciale Bugatti werd in 2019 gepresenteerd als hommage aan de EB110 uit de jaren negentig, een bijzonder hoofdstuk in Bugatti’s historie. De Centodieci - dat betekent ook ‘110’ – is in feite een Chiron met flink wat designelementen van die bijzondere EB110. De platte, rechte koplampen zijn daar een voorbeeld van, maar ook de kleine en helemaal onderaan geplaatste ‘hoefhijzergrille’. De ronde gaten in de flank zijn ook typisch EB110, maar dan wel specifiek de lichtere en krachtigere EB110 SS.

Sinds de presentatie van de Centodieci verstreken er drie bijzondere jaren, waarmee waar weer is aangetoond hoeveel tijd het kan kosten voordat het eerste exemplaar van zo’n bijzonder apparaat aan een klant wordt afgeleverd. Kleine oplage of niet, Bugatti reed gewoon 50.000 test-kilometers met het pre-productie-exemplaar. Ook windtunneltests hoorden erbij, net als testritten bij extreme temperaturen.

Die eerste klant koos misschien wel de best denkbare kleur voor dit snoepje, want het Fabbrica Blu was ook de tint waarin het gros van de EB110’s werd afgeleverd. In die kleur en met zilverkleurige wielen ziet de eerste productie-Centodieci er relatief toegankelijk uit voor een hypercar van – jawel – 8 miljoen. Zonder belastingen, uiteraard.

Hiermee is ook meteen tien procent van de productie een feit, want Bugatti maakt maar tien Centodieci’s. We beloven dat we ze niet alle tien zullen behandelen.