Bugatti komt waarschijnlijk met Le Mans-hypercar

Een krappe week geleden verscheen er op de sociale mediakanalen van Bugatti plots een achterkant van een nog onbekende auto. Met de beschrijving 'wat als ...?' gaf Bugatti niet bepaald veel duidelijkheid. Het lijkt er nu echter op dat er moet staan; 'wat als we meededen met het WEC?'. Er is namelijk dit weekend een gecamoufleerde Bugatti gespot op Circuit Paul Ricard die zonder twijfel de auto in kwestie is. Dat verraadt het feit dat de achterlichten er precies zo uitzien als in de teaserfoto én dat het een nog totaal onbekende Bugatti is.

Niet alleen de koets van de Bugatti verraadt dat het hier gaat om een op de racerij gericht model, want het merk heeft zelf ook weer een mysterieus bericht de deur uit gedaan dat daarop wijst; het getal '0,67'. Dat slaat zo goed als zeker op de verhouding tussen het gewicht en het vermogen. De hypercars voor het 2021-seizoen van het WEC (en dus ook de 24 uur van Le Mans) moeten minimaal 1.030 kilo wegen en mogen maximaal 670 pk aan vermogen tot hun beschikking hebben. Een snelle rekensom leert dat dat een vermogen-gewichtsverhouding van pakweg 0,67 pk per kilo oplevert. Woensdag weten we het zeker, want dan laat Bugatti de auto zelf zien.