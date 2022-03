Bugatti en Rimac aan de slag met volgende generatie hypercars

Met de keuze van Berlijn als locatie voor het nieuwe ontwikkelingscentrum gaat men in ieder geval aan de slag op neutraal terrein. Het hoofdkantoor van Bugatti Rimac is namelijk gevestigd in de Kroatische hoofdstad Zagreb, waar Rimac ook zetelt, maar Bugatti blijft ondertussen ook actief in Molsheim. Daar blijft Bugatti ook in de toekomst zijn auto's bouwen. Berlijn volgens de joint-venture verder een geschikte locatie omdat de stad een 'epicentrum voor start-ups' is en er om die reden veel nieuw talent kan worden aangetrokken.

In het nieuwe ontwikkelingscentrum moet de kennis van Bugatti en Rimac samen gaan komen voor de ontwikkeling van de volgende generatie hypercars. Daarbij gaat het om het bijeen brengen van de technische kennis van Rimac op EV-gebied en de kwaliteiten van Bugatti als het gaat om het ontwerpen van hypercars. Het ontwikkelingscentrum wordt geleid door Achim Anscheidt, de nieuwe 'design director' van Bugatti Rimac, en Emilio Scervo, die de functie van 'Chief Technical Officer' bekleedt. Momenteel heeft het ontwikkelingscentrum al vacatures open voor een 'Concept Chief Engineer', 'Head of High-Voltage Systems and Components' en 'Head of Fine Mechanics'.

Vuurwerk

De functietitels geven al wel aan waar Bugatti Rimac heen gaat met de nieuwe hypercars. De focus zal voornamelijk liggen op elektrificatie, al laat men de verbrandingsmotor in het persbericht niet links liggen. Een extreem krachtige hybride Bugatti? Het zou in de toekomst zomaar kunnen. Op de bovenstaande afbeelding staan twee auto's onder een doek, met daarop een Rimac en Bugatti-logo. Dat verwijst naar de komst van twee nieuwe modellen. Gebaseerd op de silhouetten die onder de doeken schuilgaan, gaat het echter om een afgedekte Rimac Nevera en Bugatti Chiron. Heel veel wijzer worden we dus nog niet over die volgende generatie hypercars, maar de komende jaren kunnen we in ieder geval wat vuurwerk verwachten.