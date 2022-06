Britse Grand Prix: tijdschema, standen, circuitinfo

Tijdschema Britse Grand Prix

De Grand Prix van Groot-Brittannië vindt plaats op iets andere tijden dan je van veel races gewend bent. Dat komt door het tijdsverschil van 1 uur. De Britse Grand Prix begint zondag 3 juli om 16 uur Nederlandse tijd.

Dag Sessie Tijdstip (Nederlandse tijd) Vrijdag 1 juli Eerste vrije training 14.00 - 15.00 Vrijdag 1 juli Tweede vrije training 17.00 - 18.00 Zaterdag 2 juli Derde vrije training 14.00 - 15.00 Zaterdag 2 juli Kwalificatie 17.00 - 18.00 Zondag 3 juli Race 16.00 - 18.00

Kampioenschapsstand

Max Verstappen pakte de afgelopen races een aardig ruime leiding in het Formule 1-kampioenschap. De Nederlander gaat de Grand Prix van Groot-Brittannië in met 175 punten. Daarmee heeft hij een voorsprong van 46 punten heeft op teamgenoot Sergio Pérez en zelfs 49 punten op Ferrari-coureur Charles Leclerc. In het constructeurskampioenschap staat het er ook goed voor voor Red Bull Racing. Met 304 punten heeft Red Bull inmiddels een voorsprong van 76 punten op Ferrari en 116 punten op Mercedes-AMG.

Coureur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Max Verstappen - Red Bull 175 2. Sergio Pérez - Red Bull 129 -46 3. Charles Leclerc - Ferrari 126 -49 4. George Russell - Mercedes 111 -64 5. Carlos Sainz - Ferrari 102 -73 6. Lewis Hamilton - Mercedes 77 -98 7. Lando Norris - McLaren 50 -125 8. Valtteri Bottas - Alfa Romeo 46 -129 9. Esteban Ocon - Alpine 39 -136 10. Fernando Alonso - Alpine 18 -157

Constructeur Pt. T.o.v. nr. 1 1. Red Bull 304 2. Ferrari 228 -76 3. Mercedes 188 -116 4. McLaren 65 -239 5. Alpine 57 -247 6. Alfa Romeo 51 -253 7. AlphaTauri 27 -277 8. Aston Martin 16 -288 9. Haas 15 -289 10. Williams 3 -301

Circuit

De Britse Grand Prix wordt verreden op Silverstone Circuit. Op dit befaamde circuit in Engeland reed de Formule 1 al in 1950 voor het eerst. Sterker zelfs: hier werd de eerste officiële voor het FIA wereldkampioenschap meetallende Formule 1 Grand Prix ooit verreden. Silverstone begon als een trainingsvliegveld in de Tweede Wereldoorlog, maar werd hierna omgetoverd tot circuit. Het circuit is in de huidige lay-out 5,891 km lang en is mede dankzij de beroemde Magotts and Beckets-bochtencombinatie bijzonder geliefd bij veel Formule 1-coureurs.

Komende zondag rijden de coureurs in totaal 52 ronden over Silverstone, voor een totale raceafstand van afgerond 306,2 km. Er zijn twee DRS-zones: de eerste tussen bocht 5 en 6 (tussen Arena en Brooklands), de tweede tussen bocht 14 en 15, op het rechte stuk langs de oude pitstraat. Max Verstappen werd vorig jaar weliswaar keihard door Lewis Hamilton van de baan gekegeld, maar de snelste raceronde ooit op deze lay-out staat nog wel op zijn naam. In 2020 klokte Verstappen een tijd van 1:27.097. Lewis Hamilton won de race vorig jaar. Hij klokte in de kwalificatie in Q3 ook al de snelste tijd met 1:26.134. Max Verstappen won de sprintrace die hier vorig jaar werd gehouden, de eerste in de historie van de sport.