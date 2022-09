BMW XM: monster-SUV met maximaal 748 pk

Twee plug-inhybride aandrijflijnen

Altijd met V8

Alléén als M

BMW is niet blind voor het succes van auto’s als de Lamborghini Urus, Audi (RS-)Q8 en Bentley Bentayga, en komt met zijn eigen über-SUV. Om verwarring te voorkomen: een X5 M, X6 M of dikke X7 is ook bepaald niet voor de poes, maar die auto’s halen toch nét niet het niveau of karakter van de eerdergenoemde modellen. De X7 doet er qua formaat niet voor onder, maar is met zijn zevenzits interieur toch meer bedoeld als praktische alleskunner dan als brutaal, machtig topmodel.

Dat is de XM nadrukkelijk wel. De BMW XM - niet te verwarren met de gelijknamige Citroën – komt er alleen als XM en valt dus buiten de normale naamgeving van BMW. Hier geen cijfer om de positie aan te duiden, maar slechts de ‘X’ van SUV en de ‘M’ van BMW’s sport-afdeling. Wel zijn er twee verschillende versies. Die vertonen in de basis veel overeenkomsten. Zo is elke BMW XM een plug-inhybride met een V8 en vierwielaandrijving. De M Hybrid-genoemde aandrijflijn is opgebouwd rondom de stevig vernieuwde, 4,4 liter grote V8 die bijvoorbeeld ook in de BMW X7 M60i te vinden is. In de basis-XM, als we dat zo mogen noemen, komt dat blok tot 489 pk. Hij werkt echter samen met een in de achttraps automaat verwerkte elektromotor van 197 pk. Het systeemvermogen komt op 653 pk, het koppel op 800 Nm. In deze vorm sprint de XM in 4,3 seconden van 0 naar 100. 200 km/h staat in 14,3 tellen op de klok, de top is naar goed Duits gebruik begrensd op 250 km/h. Een nog bekender Duits gebruik is dat deze ‘veiligheidsmaatregel’ tegen betaling kan worden opgerekt, zodat er met M Drivers Package ook 270 km/h met deze XM kan worden gereden.

Elektrisch rijden

Met al dat geweld zou je bijna vergeten dat het ook nog een plug-inhybride is. De laag in de auto geplaatste accu van de BMW XM heeft een netto-capaciteit van 25,7 kWh. Daarmee is het PHEV-gedeelte niet alleen maar om de CO2-uitstoot op papier wat te drukken, want de auto moet daadwerkelijk best een eindje kunnen komen op een lading stroom. In het allergunstigste geval 88 km, stelt BMW, met een maximumsnelheid van 140 km/h.

Label Red

Label Red, Label Red, waar doet dat ons nu aan denken? Juist, aan de versie van de Bentley Arnage Red Label, de versie die in tegenstelling tot de Green Label juist géén BMW-motor aan boord had. Wees gerust: de BMW XM Label Red heeft gewoon diezelfde V8 onder de kap. In dit geval levert hij echter nog meer vermogen, 585 pk om precies te zijn. Blijft het daarbij? Uiteraard niet, want ook hier is elektrokracht aanwezig. Het systeemvermogen komt daarmee op 748 pk, bij een koppel van een vette, ronde 1.000 Nm. Nu willen we natuurlijk allemaal weten hoeveel sneller hij is, maar helaas: dat is nog niet bekend. De BMW XM Label Red is nog niet helemaal uitontwikkeld, dus meer specificaties komen in een later stadium.

Design

Standaard in alle gevallen is het op z’n zachtst gezegd spraakmakende uiterlijk. Een echte verrassing is dat al niet meer, maar confronterend evengoed. Anderzijds: voor subtiliteit moet je sowieso niet in dit segment zijn. We zien veel rechte lijnen en scherpe vouwen, gecombineerd met een uit twee lagen opgebouwd front. Dat werd geïntroduceerd op de nieuwe 7-serie en gefacelifte X7 en is en blijft voorbehouden aan top-BMW’s.

Van opzij valt de naar achteren toe sterk afgeknepen zijruitpartij op. Die onderscheidt de XM duidelijk van de zevenzits X7 en maakt ook direct duidelijk dat het hier niet primair om de ruimte gaat. Tegelijkertijd is hij met een lengte van 5,11 meter maar enkele centimeters korter dan een X7. De wielbasis is trouwens wel exact gelijk. Ter vergelijking: een BMW X5 is 4,92 meter lang. De XM is dan ook ruimer dan een X5 en biedt 527 tot 1.820 liter bagageruimte. Nog een leuk maat-gerelateerd weetje: met een breedte van 2,005 is de XM nipt de breedste BMW ooit.

M1-verwijzing

De XM is ondanks zijn sportieve insteek geen traditionele ‘SUV-coupé (als dat bestaat) zoals de X6. De achterruit staat juist vrij rechtop en heeft een bijzondere vorm, met slechts een klein, smal spoilertje bovenaan. Dat moet ook, want links en rechts is ruimte gemaakt voor een BMW-logo. Dat is een verwijzing naar het allereerste M-model van BMW, de legendarische M1. De twee ‘raam-logo’s’ komen in plaats van het centrale exemplaar op de klep, die daardoor bijna kaal oogt. De brede achterlichten hebben aan weerszijden stevige uitstulpingen met wat ogenschijnlijk een soort luchtinlaat is. Ook de uitlaten mogen er zijn, want de boven elkaar opgestapelde eindstukken hebben we nog niet eerder gezien bij BMW. Meer in algemene zin valt op dat er toch wel een heleboel onderdelen net even anders zijn dan bij de bestaande modellen van BMW. Zo zijn de wielen helemaal nieuw en uniek. Des te opvallender dat de handgrepen en buitenspiegels ogenschijnlijk juist van de oude stempel zijn. Een opmerkelijke keuze, aangezien de eerder aangehaalde 7-serie strakkere, modernere deurgrepen heeft die wellicht beter bij dit ontwerp hadden gepast.

Exacte informatie voor de Nederlandse markt volgt uiteraard binnenkort op deze site, inclusief prijzen.