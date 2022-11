BMW XM - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De BMW XM is volgens de fabrikant de ultieme M-BMW, maar volgens ons is het vooral een auto die in alles bedoeld lijkt om zo imposant en agressief mogelijk voor de dag te komen. Of dat lukt als er geen cent aan opties wordt uitgegeven, blijkt vandaag.

BMW XM - €175.211

Begrijp ons niet verkeerd: wie een BMW XM aanschaft, wordt door ons heus niet automatisch weggezet als patser. Smaken verschillen immers, maar er zijn toch maar bar weinig auto’s die zó onbeschaamd alle neigingen tot ingetogenheid aan de kant schuiven. Dat is ook een vorm van eerlijkheid, zullen we maar zeggen.

De optielijst onderstreept dit beeld. Waar het door het aanvinken (of weglaten) van bepaalde opties nog best haalbaar is om een enigszins stijlvolle, ingetogen Cayenne of Urus te creëren, is dit bij de XM nauwelijks mogelijk. Vier gitzwarte uitlaateindstukken, een gigantische én verlichte grille, M-buitenspiegels met twee ‘poten’ en goudkleurige (!) accenten zijn allemaal standaard. Verder zijn bij iedere XM de achterste zijruiten en achterruit zó zwart, dat BMW er in het persbericht zelfs over opschept dat achterin slechts 5 procent van het daglicht doordringt in het interieur. De XM rolt standaard op 21-inch-lichtmetaal. Dat lijkt heel wat, maar is onder dit model bijna te klein. 22- of zelfs 23-inch is leverbaar, tegen meerprijs uiteraard.

Parelmoer vuilniszakgrijs

Wie het goud niet zo ziet zitten, kan het standaard aanwezige ‘shadow line’ uitbreiden. Voor slechts €320 euro zijn eveneens de strips op de flanken en de omlijsting van de grille in zwart uitgevoerd. Voorspelling: de overgrote meerderheid van de XM’s verschijnt in die vorm op de weg. Voor de rest van de carrosserie biedt BMW zeven kleuren aan, waarvan de zes in de fotogalerij getoonde kleuren zonder meerprijs leverbaar zijn. Donkerblauw, zwart, wit, het lichtere ‘Marina Bay’-blauw, Toronto Red en ‘Cape York Grün’ zijn vrij te kiezen. BMW schaart de kleur ‘Dravitgrau’ onder de Individual-opties en rekent er €1.400 voor. Nog een voorspelling: dat gaat een significant deel van de XM-kopers er niet van weerhouden om de auto in dit ‘parelmoer vuilniszakgrijs’ te bestellen. Nog meer kleur-opties zijn er voor de remklauwen, die behalve in het standaard zwart zonder meerprijs kunnen worden uitgevoerd in rood of blauw.

Aygo

Voorlopig verschijnen álle XM’s met een 653 pk sterke plug-in hybride aandrijflijn, want dat is tot de komst van de nog duurdere Label Red de enige optie. Motorisch is de XM uitstekend bedeeld en op andere vlakken hoeft hij zich eveneens bepaald niet te schamen. De optielijst is on-Duits kort, de lijst van de standaarduitrusting opmerkelijk lang. Wie alles aanvinkt, komt niet verder dan zo’n 20 mille aan opties. Dat lijkt heel wat, maar is in dit segment ‘peanuts’. Climatecontrol met vier zones, een Harman Kardon-audiosysteem, een gigantisch ‘curved display’ op het dashboard, multifunctionele M-sportstoelen, stoelverwarming rondom, een adaptief M-onderstel en zelfs ‘soft close’-sluithulp voor de portieren zijn allemaal standaard. Des te opmerkelijker dat adaptieve cruisecontrol, dat tegenwoordig standaard is op een Toyota Aygo, ontbreekt. Het zit in een pakket van dik €2.800, dat dan meteen een hele reeks rijhulpjes bevat.

Voor het interieur zijn er voor de XM-koper zonder optiebudget aanmerkelijk minder kleur-opties dan voor de buitenkant. Alleen volledig zwart is hier ‘gratis’, al moet gezegd dat het volledige interieur standaard is ondergedompeld in leer en alcantara. Dat laatste goedje zit onder meer op het plafond, dat standaard een enorme lading sfeerverlichting heeft. Een panoramadak ontbreekt niet en is ook niet verkrijgbaar op de XM. Ach, dat zou maar weer extra daglicht naar binnen brengen ...