BMW: 'Range-extender heeft langste tijd gehad'

De range-extender wordt nog altijd toegepast in verschillende EV's om ervoor te zorgen dat je niet zomaar met een lege accu staat. BMW paste het zelf onder andere toe in de i3, maar topman Jan Friemann verwacht er geen lange toekomst meer voor.

Wie een BMW i3 voorbij ziet komen en daar plots een tweecilindertje in hoort ratelen, weet dat er een range-extender aan het werk is. BMW heeft met de i3 REX destijds ingezet op de klant die wel elektrisch wilde rijden, maar die vanwege grotere afstanden of beperkte beschikbaarheid van laadpunten niet in de problemen wilde komen. De volledig elektrische i3 vond echter meer afzet en tegenwoordig is dat hier ook de enige nog leverbare versie. De range-extender raakt volgens Jan Friemann, hoofd e-mobiliteit bij BMW, uit de gratie. "Je hoeft nu niet meer bang te zijn (voor de actieradius, red.)", aldus de Duitser tegenover Green Car Reports.

De range-extender is volgens Friemann een erfenis uit een tijd waarin de actieradius van een EV nog echt 'range anxiety' veroorzaakte. Volgens hem heeft het principe goed geholpen om mensen tóch in een EV te krijgen, maar is er met de actieradius van de gemiddelde EV tegenwoordig minder behoefte aan. Ter illustratie; de i3 (zonder range-extender) komt volgens de WLTP tegenwoordig ruim honderd kilometer verder dan bij diens introductie in 2013.