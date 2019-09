BMW presenteert Concept 4

Het is oktober 2018 als BMW de huidige generatie van de 3-serie presenteert. Een nieuwe generatie 3-serie vraagt natuurlijk om een volledig nieuwe 4-serie en met deze Concept 4 geeft BMW een duidelijk signaal af: zo moet -ie ongeveer worden. Daarbij dient de auto volgens BMW als 'basis' voor de in 2021 op de markt te brengen i4..

De Concept 4 heeft de relatief rechtopstaande grille die we van meer recente BMW's kennen. Volgens BMW is de vorm van de grille deze keer geïnspireerd op die van auto's als de 328 en 3.0. CSi. Op dit studiemodel zijn de nieren in ieder geval ontzettend groot uitgevallen, en daar moet je van houden. De auto heeft een opvallend dunne raampartij, fors aangezette achterste wielkasten en een over het algemeen vrij gelikte lijn. De Forbidden Red gespoten concept-car heeft aan de achterzijde de kenmerkende L-vormige verlichting die BMW op zijn coupémodellen toepast. Het bumperwerk rondom is voorzien van opvallend scherpe vouwen en hoeken. BMW heeft de neiging zijn productiemodellen sterk op de concept-car die er aan voorafging te laten lijken. Ga er dus maar van uit dat de straks definitieve productieversie van de nieuwe 4-serie zeer sterke overeenkomsten vertoont met deze Concept 4. Het interieur houdt BMW nog even onder de pet, maar we mikken erop dat die werkplek niet sterk afwijkt van die van de huidige 3-serie.

Informatie over afmetingen van de auto of over de techniek die zich onder de kap schuilhoudt, vermeldt BMW niet. De Concept 4 dient dan ook vooral als designtechnische voorbode.