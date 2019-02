BMW maakt prijzen 7-serie bekend

De vernieuwde BMW 7-serie is helemaal klaar voor z’n komst naar Nederland, want BMW maakt nu ook de prijzen bekend. De plug-inhybride is ondanks z’n zescilinder nog altijd de voordeligste optie.

Die 745e volgt de 740e op en beschikt in tegenstelling tot die auto over een zes- in plaats van viercilinder benzinemotor. Bovendien is de auto met 394 in plaats van 326 pk nog krachtiger dan voorheen. Daarmee lijkt het prijsverschil aardig gerechtvaardigd. Waar de ‘oude’ variant voor minimaal €107.042 te boek stond, vraagt BMW voor de nieuwe versie minimaal €110.995, al geldt voor alle 7-series dat kopers rekening moeten houden met een vijfcijferig bedrag aan opties. De lange 745Le staat voor minimaal €117.291 te boek. Vierwielaandrijving kan dan ineens ook: dan kost het totaalpakket €122.044.

De voordeligste versie zonder stopcontact in de flank is een diesel. De 730d, ook een zespitter, kost minimaal €115.049, de lange variant €119.864. Snellere varianten zijn er in de vorm van de 740d (€128.059) en bizar krachtige 750d (€139.192), auto’s die standaard over vierwielaandrijving beschikken en er uiteraard ook in korte en lange variant zijn.

Benzinerijders die weigeren met een hybride op stap te gaan, zijn minimaal €116.881 kwijt voor een 340 pk sterke 740i. Het genoegen van een V8 kost minimaal €163.359 bij de nieuwe 7-serie. Voor dat geld staat een 750i klaar, die net als de sterkste diesels z’n kracht altijd over alle wielen verdeelt. De lange versie kost in dit geval €167.554. Wie zichzelf echt te buiten wil gaan, kan net als voorheen terecht bij de M760Li xDrive. De V12 met maar liefst 585 pk is altijd gekoppeld aan een lange 7-serie in M-uitdossing, al is dat laatste tegen meerprijs te wijzigen. Voor het genoegen van de allerdikste 7-serie en daarmee de allerdikste auto die BMW beschikbaar heeft, betaal je minimaal €249.356.