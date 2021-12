BMW M635 CSi - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

In dit jaargetijde is het doorgaans wat lastiger om bijzondere auto's op de gevoelige plaat vast te leggen. Wouter Bregman heeft het echter behoorlijk getroffen, want deze AutoWeek-forumgebruiker is de laatste tijd hofleverancier van 'In het Wild'. Deze M635 CSi is een mooie knaller om de feestdagen mee in te luiden!

Naar hedendaagse nomenclatuur zou de M635 CSi eerder een subtopper van de reeks zijn, maar niets is in dit geval minder waar. De M635 CSi was het neusje van de zalm van BMW. In Amerika heette hetzelfde model overigens M6, maar was hij minder krachtig dan de 286 pk sterke 3,5-liter zes-in-lijn die in de neus van de M635 te vinden is. Overigens was dat ook wel in de prijs terug te zien, want de M635 CSi kostte in Nederland destijds omgerekend ruim €83.000 (zo'n 180.000 gulden). Ter vergelijking: voor de eveneens 286 pk sterke E28 M5 was je destijds ongeveer €69.000 (152.000 gulden) kwijt. Als je ook genoegen nam met wat minder, dan kon je ook bij de M535i terecht, het toenmalige equivalent van de hedendaagse M550i.

Het exemplaar dat Wouter op straat tegen kwam, is eentje van na de facelift in 1982. Die facelift betekende dat de 6-serie zijn onderstel niet langer deelde met de E12 5-serie, maar met de eerder aangehaalde E28. Dat modernere platform zorgde er naar verluidt onder meer voor dat de 6-serie van na de facelift een stuk beter reed dan zijn voorganger. Deze rode M635 CSi komt uit 1984 en is in 1993 naar Nederland gehaald. Hier heeft hij sindsdien twee eigenaren gehad: de eerste had hem maar liefst 17 jaar in bezit, vanaf de importdatum tot 2010. De tweede eigenaar is inmiddels ook alweer een tijdje onderweg, want diegene mag zichzelf sinds 2012 de trotse eigenaar noemen van deze prachtige BMW. Gelukkig wordt het koude weer niet geschuwd, waardoor wij deze voormalige rangetopper een ereplaatsje kunnen geven in deze rubriek!

Zelf een unieke auto tegengekomen op straat? Schroom niet deze te uploaden in het 'Wat zag jij voor bijzonders vandaag'-topic op het AutoWeek-forum!