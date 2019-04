BMW M135i xDrive duikt op

Eerder dan BMW had gepland laat de nieuwe 1-serie zich al ten dele aan de wereld zien. De M135i xDrive gluurt onder een doek door de wereld in.

Website Bimmerfile.com heeft twee foto's in handen weten te krijgen waarop de nieuwe 1-serie te zien is. De nieuwe hatchback staat nog onder een doek, maar delen van zijn carrosserie zijn wel open en bloot waarneembaar. Verwacht niet dat elke nieuwe Einser zo'n sportief voorkomen krijgt als het blauwe exemplaar op deze foto's. We hebben hier namelijk te maken met de M135i xDrive.

De M135i xDrive is een M Performance-versie met een 306 pk sterke 2,0-liter viercilinder onder de kap. Zoals zijn naam al doet vermoeden, beschikt de de M135i over het BMW xDrive-systeem en dat betekent dat het vermogen over alle vier de wielen wordt verdeeld. Met zijn 306 pk sterke geblazen hart kan de M135i xDrive zich perfect meten met de A35 4Matic van Mercedes-Benz. Ook die auto is namelijk 306 pk sterk. Ook belangrijk bij de nieuwe 1-serie: zijn toegenomen interieurruimte. BMW liet eerder weten dat de bagageruimte met een inhoud van 380 liter liefst 20 liter groter is dan voorheen en dat de passagiers op de achterbank 1,9 centimeter meer hoofdruimte en 3,3 centimeter meer beenruimte tot hun beschikking krijgen. Niet verkeerd. Die extra ruimte wordt natuurlijk gerealiseerd door het nieuwe platform waarvan de 1-serie gebruik maakt. Onderhuids vinden we namelijk het UKL-platform en dat betekent automatisch dat de nieuwe hatchback voortaan een voorwielaandrijver is.