BMW komt met nieuwe versie iDrive

BMW's iDrive gedoopte infotainmentsysteem bestaat dit jaar 20 jaar en gaat een volgende generatie in. Dat toont het merk tijdens de Consumer Electronics Show (CES), die deze week online plaatsvindt. We hebben het in de iX al even kunnen zien, maar nu maakt BMW ook meer bekend over nieuwe functionaliteiten van iDrive.

Om te beginnen ziet het er allemaal net even wat anders uit dan voorheen. In de iX biedt één paneel op twee schermen ruimte aan het systeem. Dat werkt zowel in het digitale instrumentarium als op het 14,9-inch infotainmentscherm. Het oogt al met al weer wat opgeruimder, maar moet tegelijkertijd wel meer informatie op hetzelfde moment kunnen tonen via verschillende naast elkaar opererende vensters. Een ander visueel aspect dat het wat aantrekkelijker moet maken, is de bekende draaiknop van iDrive. Die is voortaan van glas, althans, in ieder geval in de iX.

Zoals we dat vaker zien, is het naar persoonlijke wensen instellen van de auto via het infotainmentsysteem belangrijker dan ooit. Via persoonlijke profielen roep je in één keer alle voor de gebruiker relevante zaken op. Kunstmatige intelligentie en informatie uit 'de cloud' gaan ook een grotere rol spelen. iDrive gaat meer doen met informatie van andere auto's en op basis daarvan bijvoorbeeld route-aanpassingen plegen, voorspellen of er op de bestemming voldoende parkeerplekken zijn en waarschuwingen van andere BMW's doorgeven aan de bestuurder.

Sinds 2001

BMW staat uiteraard ook graag even stil bij het jubileum. Het is immers 20 jaar geleden dat iDrive zijn intrede deed. Toen had de BMW 7-serie (E65) de primeur. Destijds kon je in één scherm allerlei zaken instellen, zoals de klimaatbeheersing, stoelverwarming, telefooninstellingen en algemene auto-instellingen. Dat liet zich in eerste instantie louter met de ronde iDrive-knop bedienen, maar later kwamen er meer knoppen bij om het gebruiksgemak te verhogen. In eerste instantie was namelijk lang niet iedereen tevreden over de gebruiksvriendelijkheid, ook al was het voor die tijd een mooie noviteit.