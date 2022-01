BMW iX verandert van kleur en 'sfeer'

BMW toont tijdens de CES (niet in Las Vegas, maar vanuit Duitsland) een aantal nieuwe 'snufjes'. Zo kunnen we het gerust noemen, want niet alles is even relevant. BMW borduurt allereerst voort op het grote CES-nieuws van vorig jaar: de nieuwste generatie iDrive. Dat toonde het toen in de iX en ook nu grijpt BMW zijn forse elektrische SUV aan als het perfecte uithangbord voor nieuwigheden.

Om te beginnen voegt BMW nieuwe mogelijkheden voor 'My Modes' toe. Dat kennen we al in de iX, maar er komen meer personalisatiemogelijkheden voor het multimediasysteem. Met My Modes kun je de instellingen van de auto en van bijvoorbeeld het gebruikte kleurenschema in de displays en sfeerverlichting opslaan en dat wordt nu bijgestaan door nog wat uitgebreider visueel spektakel.

Zo is er de My Modes Expressive, een nieuwe modus waarin op de twee schermen een visualisatie met blauwe en gele 'olievlekken' verschijnt. Alleen de essentiële zaken op het instrumentarium en infotainmentscherm blijven staan. Dan is er ook nog My Modes Relax. Dat tovert een soort sterrenhemel tevoorschijn en zorgt verder voor een behoorlijk donker interieur. Tenslotte is er My Mode Digital Art, dat bijzondere visualisaties van de Chinese kunstenares Cao Fei tevoorschijn tovert.

De modi worden kracht bijgezet door speciaal geluid in de cabine, IconicSounds Electric, dat past bij de sfeer. Hiervoor werkte BMW samen met de bekende componist Hans Zimmer. IconicSounds Electric wordt dit jaar nog beschikbaar voor zowel de iX als de i4 en de uitgebreide My Modes-mogelijkheden horen bij het nieuwste iDrive-systeem.

Filmpje kijken

Wie dacht dat we daarmee alle visuele prikkels wel gehad hadden, heeft het mis. BMW toont namelijk ook hoe het er in de nabije toekomst tijdens een lange rit aan toe kan gaan op de achterbank. We kennen natuurlijk sinds jaar en dag de schermpjes in de hoofdsteunen, maar BMW tilt dat graag naar een nieuw niveau. Uit het dak komt namelijk een scherm naar beneden klappen dat qua breedte niet zou misstaan in je woonkamer. Dit 'BMW Theatre Screen' genaamde 31-inch scherm kan resoluties aan tot 8K en toont films, series en apps van Amazon Fire TV op 32:9-formaat. Het systeem heeft verbinding met het internet via een 5G-netwerk, om razendsnelle streaming mogelijk te maken. Uiteraard helpt het door Zimmer geperfectioneerde geluidssysteem van de auto mee om een surround sound-ervaring te geven. Een soort rijdende thuisbioscoop dus.

Van kleur verschieten

Misschien wel het meest opvallende dat BMW graag in Las Vegas aan een groot publiek had getoond, was een iX die van kleur kan veranderen. En nee, dan hebben we het niet over een razendsnelle verwisseling van panelen zoals we dat vroeger bij andere merken wel eens hebben gezien, want de iX kan echt direct voor je neus van kleur veranderen. De iX Flow gedoopte auto heeft een zogenoemde 'E Ink', ofwel een 'digitale laklaag'. De iX is gewrapt in een laag waarin volgens BMW het volgende het volgende gebeurt: "Elektrische signalen brengen door elektroforetische technologie verschillende kleurpigmenten naar het oppervlak, waardoor de wrap de gewenste kleur krijgt." Op onderstaande video ziet het er in ieder geval heel bijzonder uit.

Volgens BMW ziet het er niet alleen interessant uit, maar kan het in de toekomst ook praktisch nuttig zijn. Zo kan een auto in de zomer het best wit zijn om zonlicht te reflecteren en in de winter juist zwart om zonlicht te absorberen. Dat heeft uiteraard effect op hoe hard de klimaatregeling zijn werk moet doen en vooral ook op de energie die nodig is om de accu op de goede bedrijfstemperatuur te krijgen. Wie weet heb je uiteindelijk dus ooit twee keer per jaar een andere kleur auto voor de deur staan.