BMW breidt prijslijst 1-serie uit

De krachtigste dieselmotor die je momenteel in BMW's 1-serie kunt krijgen, is de 190 pk sterke 120d, een 190 pk en 400 Nm sterke 2,0-liter grote viercilinder die in de 1-serie tot op heden alleen in combinatie met xDrive-aandrijving leverbaar was. Wie niet op vierwielaandrijving zat te wachten, was aangewezen op de 116d en 118d. Goed nieuws voor wie toch echt 190 dieselpk's in z'n 1-serie wenst: de 120d is nu ook zonder xDrive-aandrijving te krijgen.

De voorwielaangedreven 120d, die standaard gekoppeld is aan een automaat met acht verzetten, kost minimaal € 44.674. Daarmee is hij uiteraard minder kostbaar dan de € 48.609 kostende 120d xDrive. De toevoeging van deze nieuwe dieselversie houdt verband met de seizoensupdate die BMW onlangs over z'n modellengamma uitstortte.