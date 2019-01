BMW blikt zelf vooruit op vernieuwde 7-serie

BMW heeft in een van zijn recentere persberichten een afbeelding 'verstopt' van zijn bijgewerkte vlaggenschip: de 7-serie. Die toplimo hebben we natuurlijk al uitgebreid kunnen bekijken, maar wat er op technisch vlak wordt aangepast, is tot op heden onbekend. Alle open plekken worden zeer spoedig ingevuld, morgen trekt BMW namelijk het doek van de gemoderniseerde Siebener.

Het front van de vernieuwde 7-serie is ongetwijfeld geïnspireerd op dat van de X7. De nieren groeien aanzienlijk en zijn min of meer aan elkaar gesmolten. Aan weerszijden van die grille zien we plattere, meer geknepen koplampen. Ook aan de achterkant wijzigt er het een en ander. Over de gehele breedte van de kont loopt nu een platte ledstreep. Morgen hebben we alle informatie.