BMW beprijst monsterdiesel M440d xDrive

Het dieselgamma van de BMW 4-serie Coupé bestond tot voor kort alleen uit de mild-hybride 420d, de 190 pk en 400 Nm sterke 2.0 viercilinder dieselmotor die dankzij elektrische ondersteuning tijdelijk 11 pk extra levert. De 4-serie Coupé is per direct ook te krijgen met twee zescilinder diesels: de M440d xDrive en de 430d xDrive.

De M440d is een zogeheten M Performance-versie, een auto waar BMW's M-afdeling zich mee heeft bemoeid. De M440d is een 3,0-liter grote zescilinder die in de basis 340 pk en 700 Nm levert. Ook deze topdiesel is voorzien van mild-hybride techniek die onder meer in staat is tijdelijk 11 pk te leveren. De zescilinder is gekoppeld aan een achttraps Steptronic-automaat. Wie de vierwielaangedreven en zo'n 1.900 kilo zware M440d Coupé zo snel mogelijk op een snelheid van 100 km/h wil krijgen, hoeft het gaspedaal slechts 4,6 tellen tegen de bodem gedrukt te houden. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h. Het gemiddeld verbruik is vastgesteld op 5,7-6,0 l/100 km. BMW vraagt €88.922 voor de M440d Coupé. De 4-serie Cabrio lijkt de M440d-dieselversie vooralsnog niet te krijgen.

Wil je wel graag een 4-serie met een zescilinder dieselmotor, maar hoeft dat geen M Performance-model te zijn? Opteer dan voor de 430d xDrive. Deze vierwielaangedreven variant beschikt over dezelfde mild-hybride 3.0 als de M440d xDrive, al is de machine in de 430d 286 pk (+11 pk) en 650 Nm sterk. De 430d xDrive lanceert zich in 5,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h en houdt het eveneens pas bij 250 km/h voor gezien. Het gemiddeld verbruik van deze 1.855 kilo wegende 4-serie Coupé is vastgesteld op 5,2-5,5 l/100 km.

Een M-differentieel is overigens standaard. Het gemiddeld verbruik is vastgesteld op 5,7-6,3 l/100 km. De M440d is niet de enige zelfontbrander, er is ook een 286 pk en 650 Nm sterke 430d xDrive. Dit is eveneens een zescilinder. Met dit dieselhart heeft de 4-serie Coupé in 5,1 seconden de 100 km/h op de klok. Het gemiddeld verbruik is vastgesteld op 4,8-5,1 l/100 km. Beide motoren zijn mild-hybrid en hebben een 48v starter-generator die onder meer in staat is tijdens het accelereren 11 pk extra te leveren. Z'n vanafprijs is vastgesteld op €69.485.