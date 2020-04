BMW belicht splinternieuwe 4-serie Coupé

Hoewel de BMW 3-serie al anderhalf jaar geleden volledig werd vernieuwd, moet de complete 4-serie het nog doen met techniek van de vorige generatie. In München wordt echter hard gewerkt aan een nieuwe 4-serie Coupé, Cabrio en Gran Coupé en het is die eerste waar BMW vandaag een uitgebreide fotoserie én de eerste informatie over naar buiten brengt.

BMW plaatst een uitgebreid fotopakket van de 4-serie Coupé op zijn digitale kanalen, een set foto's die vergezeld wordt door interessante informatie. Hoewel de 4-serie Coupé ook op deze foto's zijn ware lijnenspel nog verbergt onder een wit-zwart camouflagepak, is het verfrissend de auto eens op haarscherpe afbeeldingen te zien. Alle drie de carrosserievarianten van de 4-serie zijn namelijk al meermaals gesnapt op onder meer de Nürburgring Nordschleife en bleven derhalve altijd op enige afstand van onze spionagefotograaf.

Hoewel de vorige generatie 4-serie al een van de toen actuele 3-serie afwijkende voorzijde had, wordt het verschil tussen de de snuit van de huidige 3-serie en de nieuwe 4-serie groter dan ooit. De vorig jaar tijdens de IAA van Frankfurt getoonde Concept 4 gaf daar al een indicatie van en ook op deze nieuwe set foto's zien we een auto met een werkelijk immense nierengrille. De verschillen tussen de voorzijden van de twee is zelfs sterker dan pak 'm beet 15 jaar geleden tussen de E90/E91 (sedan en Touring) en de E92 en E93 (Coupé en Cabrio). Dat lijkt niet voor niets. Volgens BMW staat de 4-serie Coupé meer op eigen benen dan ooit te voren, al zal het gros van de techniek uiteraard wél afkomstig zijn van de 3-serie.

De 4-serie Coupé is in totaal 5,7 centimeter lager dan zijn vierdeurs sedanbroer, iets dat onder meer een positieve uitwerking heeft op het zwaartepunt. Dat ligt namelijk 2,1 centimeter lager dan dat van de 3-serie. De cW-waarde van de Coupé is 0,015 gunstiger dan dat van zijn vierdeurs familielid. Verder is niet alleen de spoorbreedte van de nieuwe 4-serie Coupé aan de achterzijde 2,3 centimeter groter dan die van de 3-serie, ook de geometrie van de ophanging is sterker gericht op sportiviteit. Zo is onder meer de wielvlucht (camber) aan de voorzijde anders dan bij de sedan. Het voorwiel staat aan de bovenkant verder naar binnen en dat betekent dat de onderzijde van het wiel juist verder naar buiten staat. Daarnaast krijgt de 4-serie sportiever afgestelde dempers, aangepaste veerpoten en diverse verstevigingen bij de achteras om de auto te onderscheiden van zijn bravere sedan- en stationbroers.

BMW spreekt al over de komst van de M440i xDrive, tot de komst van een hardcore M4 de voorlopige topversie van het 4-serie-gamma. Deze krijgt de bekende 374 pk en 500 Nm sterke zescilinder achter de opvallende grille, en komt dankzij 48v mild-hybridtechniek tijdelijk over 11 pk extra te beschikken. Deze vierwielaangedreven variant is gekoppeld aan een achttraps Steptronic Sport-transmissie. De 3-serie sedan sprint met deze aandrijflijn in 4,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Ter vergelijking: de vorige M3, een achterwielaandrijver, had 4,1 seconden voor dezelfde sprint nodig. Uiteraard komen er ook rustiger ingestelde benzine- en dieselmotoren naar de nieuwe 4-serie. Later dit jaar verwachten we alle ins en outs!