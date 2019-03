BMW belicht nieuwe 1-serie

BMW's nieuwe 1-serie is de laatste maanden al divers keren in testkostuum buiten de deur gesnapt, maar vandaag is het BMW zélf die een ingepakt testexemplaar van de derde generatie 1-serie laat zien. Daar blijft het niet bij, het merk geeft namelijk direct een eerste dosis informatie over de auto vrij.

Hoewel de nieuwe 1-serie nog niet is gepresenteerd, houdt de auto de gemoederen al even bezig. De derde generatie van BMW's in 2004 voor het eerst op de markt gebrachte hatchback zou namelijk overgaan van achter- naar voorwielaandrijving. BMW bevestigt nu wat we eigenlijk dus al lang wisten: de nieuwe 1-serie wordt een voorwielaandrijver. BMW lijkt er echter behoorlijk wat aan te doen om het dynamische karakter van de huidige en vorige generaties 1-serie te behouden.

BMW, die de nieuwe 'Einser' momenteel in het Zuid-Franse Miramas aan de tand voelt, gaat er namelijk prat op dat ook het nieuwe model een "[...] directe en alerte" auto kunnen verwachten. Sterker nog, het merk spreekt over een "[...] nog beter weggedrag" dan voorheen. Om dat te realiseren, heeft BMW zogeheten ARB-techniek toegepast, een in de basis uit de i3 afkomstig systeem dat straks standaard is op elke 1-serie. ARB is in feite een tractiecontrolesysteem dat ín het motormanagementsysteem is geschreven en niet alleen in Dynamic Stability Control (DSC) is verwerkt. Helder? Wellicht niet, maar het grote voordeel hiervan is volgens BMW dat het systeem tot tien keer sneller reageert dan gebruikelijke tractiecontrole. Volgens BMW wordt onderstuur bij stevig accelereren (en sturen) hiermee fors teruggedrongen. Verder zegt BMW de carrosserie zo stijf mogelijk te hebben gemaakt, onder andere door de montage van een boemerangvormige draagarm achter.

BMW belicht direct de komst van de krachtigste viercilinder die het bedrijf kent: een 306 pk sterke 2,0-liter viercilinder. Hoe rap de 1-serie daarmee wordt, houdt BMW nog even geheim. Wel weten we dat die machine in de neus van de M135i xDrive komt te hangen, een vierwielaangedreven M Performance-versie. Net als elke andere motor in de nieuwe 1-serie is deze dwarsgeplaatst en ligt hij dus niet meer in lengterichting in de neus van de auto.

Verder laat BMW informatie vrij over de interierruimte van de 1-serie. Zo is de bagageruimte met 380 liter 20 liter groter dan voorheen en profiteren de achterpassagiers van 1,9 centimeter meer hoofdruimte en 3,3 centimeter extra beenruimte. Met name dat laatste is zeer welkom, de ruimte op de achterbank is nooit een sterk punt van de 1-series geweest.