BMW 7-serie volledig op straat

Maandag konden we een eerste blik werpen op het ongecamoufleerde front van de vernieuwde 7-serie, dinsdag volgde een soortgelijke foto. Tijdens preview-evenementen is kennelijk toch niet iedere telefooncamera even zorgvuldig afgeplakt, want nu krijgen we ook de achterkant te zien (foto 6). Ook de configurator, die al klaar staat voor de aanstaande introductie, kon niet onder de pet worden gehouden. Dankzij BMWblog.com kunnen we de 7-serie nu voor het eerst in zijn geheel zien, al gaat het om nog wat geanimeerde plaatjes.

De 7-serie krijgt een frontpartij die geïnspireerd lijkt op die van de verse X7. Enorme nieren zijn daar het opvallendste onderdeel, maar ook de geknepen koplampen mogen niet onbenoemd blijven. Op eedere spionagebeelden leek er aan de achterzijde niet zoveel veranderd, maar nu wordt duidelijk dat BMW eveneens de achterlichten met elkaar gaat verbinden. Eén streep over de breedte van de kont dus, zoals ook onder meer Audi en Porsche dat tegenwoordig doen.

De digitale 7-serie is onder meer als M760Li te zien, dat is de versie met bronskleurige componenten. Die top-twaalfcilinder kennen we al uit de huidige 7-serie. Interessant op de gelekte foto van de achterzijde is echter ook de typeaanduiding, die ‘745E’ laat zien. De plug-inversie, die nu nog 740E heet, krijgt daarmee de beschikking over de 394 pk sterke aandrijflijn uit de deels elektrische X5 Xdrive45e.