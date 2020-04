BMW 4-serie Cabrio verkent de 'Ring

Maar weinig is zo lekker als van de zon genieten, helemaal als dat achter het stuur van je auto kan. BMW heeft een gloednieuwe 4-serie Cabrio in de ontwikkelingskamers staan, een zonaanbidder die tijdens het maken van testronden op de Nürburgring is gesnapt.

De nieuwe generatie 3-serie is op de Nederlandse weg bepaald geen vreemde meer en dus is het tijd voor een nieuwe 4-serie Coupé én een nieuwe 4-serie Cabrio. Dat dat 4-serie-tweetal samen met de op stapel staande nieuwe 4-serie Gran Coupé een uitgesproken snuit krijgt waar niet iedereen vrolijk van wordt, is inmiddels wel duidelijk. BMW heeft in elk geval voor geïnteresseerden in de nieuwe 4-serie Cabrio een goedmakertje in petto: de dakloze 4-serie krijgt namelijk gewoon een stoffen kap!

Geen ingewikkelde en vooral zware dakconstructie dus voor de nieuwe open 4-serie, maar gewoon weer een stoffen kap zoals BMW dat in dit segment voor het laatst op de 3-serie Cabrio (E36) toepaste. Reken op een uitgebreide mix benzine- en dieselmotoren, waaronder een machtige 3,0-liter zescilinder die de M4-variant van zo'n 450 tot 480 pk zal voorzien. Lager op de lijst komen uiteraard bescheidener benzinemotoren te staan en BMW zal ongetwijfeld een aantal dieselblokken op de bestellijsten zetten. Een onthulling verwachten we later dit jaar. Ook de 4-serie Coupé zal nog dit jaar zijn gezicht laten zien.