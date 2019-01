Uitbreiding BMW 2-serie Gran Coupé gesnapt

Mercedes-Benz presenteert volgende week een nieuwe CLA-klasse, het sportievere alternatief voor de nieuwe toevoeging aan de A-familie: de A-klasse Limousine. BMW heeft voor ieder van die twee landgenoten een tegenspeler. Zo is er onder andere in China een sedanversie van de 1-serie te koop en komt er straks van de 2-serie een Gran Coupé op de markt. Die laatste hebben we vandaag in camouflagekostuum in beeld.

Deze op stapel staande 2-serie Gran Coupé verhoudt zich tot de straks nieuwe 1-serie als de 4-serie Gran Coupé tot de 3-serie en straks de 8-serie Gran Coupé tot de 5-serie. Net als die grotere modellen wordt de 2-serie Gran Coupé een lagere, sportievere en bovenal duurdere variant van zijn 'minder' verheven broertjes. Opvallend gegeven hierbij: BMW lijkt te kiezen voor een sedanklep en dat maakt de 2-serie Gran Coupé in feite dus een sedan met een sterk aflopende daklijn. Zeer waarschijnlijk komt ook deze 2-serie Gran Coupé op het UKL-platform te staan, het in de basis voorwielaangedreven platform dat we al kennen van de 2-serie Active- en Grand Tourer en dat straks ook onder de nieuwe 1-serie een plek krijgt. Wat BMW met de rest van de 2-serie van plan is , valt nog te bezien. In de wandelgangen wordt al even gesproken over de komst van zowel een nieuwe 2-serie Coupé als van een nieuwe 2-serie Cabrio. Die twee zouden volgens de geruchten weer achterwielaandrijvers worden. Of dat voor BMW rendabel blijkt, zal nog maar moeten blijken.