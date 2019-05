BMW 1-serie tuurt de wereld in

Geheel in lijn met BMW’s marketingplanning volgen na beelden van een gecamoufleerde prototype nu schimmig belichte platen waarop de nieuwe auto beter te zien is. De onthulling van de nieuwe 1-serie lijkt dan ook nabij.

Die nieuwe 1-serie houdt de gemoederen al even bezig. De huidige generatie doet alweer sinds 2011 zijn ding en wacht met smart op vervanging. Zijn vervanger hebben we ondertussen (on)officieel al meerdere keren in een gecamoufleerd jasje voorbij zien rijden. Nadat ook BMW met gecamoufleerd beeld op de proppen kwam zetten, was duidelijk dat de ‘Einser’ snel zou komen. De nieuwe teaser bevestigt dit vermoeden, want een groot deel van de neus van de nieuwe hatchback wordt de wereld ingeslingerd. Naast de felle kleur valt gelijk op dat we een bumperdeel van een flink uitgedoste 1-serie zien. Wellicht draait het hier om een optioneel M-pakket of schijnt BMW een lichtje op de nieuwe M135i XDrive: het milde broertje van het échte werk. Verder laat BMW’s CEO Harald Krüger weten dat de nieuwe 1-serie nog voor de jaarwisseling bij de dealer staat. Om dat streven te halen, moet de auto binnen niet al te lange tijd worden onthuld.

In de loop der tijd maakte BMW meer bekend over de 1-serie. Zo werden de geruchten bevestigd dat de nieuwe 1-serie zijn oorspronkelijke achterwielaandrijving moet inleveren en daarvoor in plaats al het vermogen op de voorwielen krijgt. Volgens BMW geen reden om te treuren, want het merk belooft een "nog beter weggedrag" dan voorheen. Daarnaast kondigde het merk de krachtigste viercilinder die het bedrijf kent aan: een 306 pk sterke 2,0-liter viercilinder.

Nog even geduld.