Blik to the Future: Peugeot 3008

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

In 2016 toverde Peugeot de nog ietwat MPV-achtige eerste 3008 om tot een rasechte SUV. Die gedaantewissel heeft het merk geen windeieren gelegd. Hoewel we deze week nog de gefacelifte versie van de tweede generatie Peugeot 3008 ontmoetten kijken we met zijn allen vol verwachting uit naar de volledig nieuwe generatie van de SUV die voor omstreeks 2023 op de planning staat.

Inmiddels heeft de tweede generatie Peugeot 3008 binnen de Groupe PSA-familie SUV-broertjes in de vorm van de Citroën C5 Aircross, DS 7 Crossback en Opel Grandland X. In 2016 vormde de introductie van de hoekige Peugeot de aftrap van de uitrol van de nieuwe Franse SUV-familie. De tweede 3008 heeft Peugeot tot op heden geen windeieren gelegd, zeker niet in Nederland. Van de krap 30.000 auto’s die het merk vorig jaar in ons land verkocht, waren er 4.811 een 3008.

Daarmee beleefde de SUV in 2019 een van zijn topjaren. Alleen in 2017 reden er met 5.225 stuks meer exemplaren de showroom uit. Binnen Peugeot bleven enkel de 108 en 208 het succesnummer voor in de verkoopranglijsten, terwijl het verschil met die laatste slechts enkele honderden orders bedroeg. De 3008 kwam vorig jaar qua aantallen zelfs gevaarlijk dicht bij de in Nederland sinds jaar en dag immens populaire Nissan Qashqai.

Veelbelovend

Uitstekende cijfers voor een SUV, zeker als je je bedenkt dat de 3008 volgend jaar alweer vier kaarsjes uitblaast. Zijn populariteit heeft de 3008 ongetwijfeld voor een groot te danken aan zijn aantrekkelijke voorkomen, dat is gebaseerd op de Quarts Concept uit 2015. De SUV oogt scherp, stoer en komt ondanks het feit dat hij nooit is gefacelift nog altijd zeer actueel voor de dag. Een succesnummer dus. De nieuwe 3008 komt net als alle toekomstige C-segment modellen van het PSA-concern op een volledig nieuw platform te staan dat eVMP heet. Die modulaire basis mogen we beschouwen als de opvolger van het huidige EMP2-platform waarvan onder meer de 308, 508 en de huidige 3008 en 5008 gebruikmaken. Het eVMP-platform is in tegenstelling tot de huidige basis wél gericht op de komst van volledig elektrische modellen. Waar de huidige 3008 wat elektrificatie betreft niet verder komt dan twee potente plug-in hybrides, de 225 pk sterke Hybrid en de Hybrid4 van 300 pk, komen van de nieuwe 3008 wél volledig elektrische versies op de markt. Auto’s op het nieuwe eVMP-platform hebben minimaal 60 kWh en maximaal 100 kWh aan elektrische adem, goed voor een WLTP-actieradius van minimaal 400 tot maximaal 650 kilometer. Dat belooft wat voor de e-3008! Reken behalve op de komst van volledige elektrische varianten ook weer op PHEV’s en uiteenlopende varianten met een conventionele benzine- of dieselmotor aan boord.

Meeliften

Hoewel Peugeot zijn voormalige designhoofd Gilles Vidal, verantwoordelijk voor de huidige designtaal van het merk, naar Renault ziet vertrekken, is het niet aannemelijk dat de nieuwe 3008 straks niet meer als rasechte Peugeot is te herkennen. Kersverse Design Director Matthias Hossann, al sinds 2002 achter de tekentafel bij Peugeot, drukt ongetwijfeld zijn eigen stempel op de tekenstijl, maar kan daarbij de succesvolle huidige huisstijl niet volledig naar de prullenbak verwijzen. Het is niet ondenkbaar dat de nieuwe 3008 wordt overgoten met een milde ‘coupésaus’. Met een model met relatief sterk aflopende daklijn kan Peugeot natuurlijk mooi meeprofiteren van de toenemende populariteit van dergelijke ‘coupé-SUV’s’. De nieuwe 5008 kan dan mooi de rol van praktische en ruimere SUV op zich nemen. Liefhebbers van de i-Cockpit kunnen hoogstwaarschijnlijk rekenen op een met digitale displays doorspekte doorontwikkeling van Peugeots eigenwijze interieurconcept.

Na de facelift van deze week kan de 3008 er weer even flink tegenaan. De derde generatie 3008 staat dan ook niet voor 2023 in de Nederlandse showrooms. De nieuwe 308 – die met conceptiejaar 2013 aardig op leeftijd raakt – krijgt ongetwijfeld voorrang. Kort na de lancering van de nieuwe 3008 volgen al snel verse modelreeksen van de C5 Aircross, DS 7 Crossback en Grandland X.