Blik to the Future: Fiat Centoventi

Fiat is altijd een ster geweest in het maken van compacte, vrolijke stadsrakkers die in groten getale hun weg naar de consument weten te vinden. Het zou zomaar kunnen dat de Italianen daar straks weer in gaan slagen, maar dan met wel misschien wel de goedkoopste EV van autoland.

De Autosalon van Genève was dit jaar het podium waarop Fiat iets bijzonders presenteerde. Een verjaardagscadeau voor zichzelf. Geen nieuwe 500, geen nieuwe cross-over én geen Punto-opvolger. Hoewel vooral die laatste een meer dan welkome aanvulling op het Fiat-gamma zou zijn, vierde Fiat zijn honderdtwintigste verjaardag met de Centoventi, een voorbode van een compacte EV die net zo eigenzinnig als potentieel succesvol is.

De Centoventi, die op de markt waarschijnlijk niet zo gaat heten, wordt een in elk opzicht modulaire EV, die door de consument vergaand kan worden gepersonaliseerd. Dat horen we vaker van autofabrikanten en meestal doelen ze dan op het eenmalig kiezen van een kleur die in het interieur veelvuldig terugkomt. In het gunstigste geval kun je nog inzetstukken voor de wielen kiezen, maar daar houdt het veelal bij op. Fiat gaat niet één stap, maar diverse stappen verder. In theorie wordt de auto in één kleur geleverd, waarna de klant aan de slag kan met wat Fiat het 4U-programma (uit te spreken als for you = voor jou) noemt. Fiat heeft een autootje voor ogen waarbij je zelf het soort dak, de diverse soorten bumpers en de diverse ‘wraps’ kunt kiezen. Zo kun je voor een Mehari-achtig open dak of een vast dak kiezen, maar moet ook een dak met zonnepanelen of met een opbergbox kunnen worden gemonteerd.

Onderkant segment

De concept-Centoventi is slechts 3,68 meter lang en daarmee plaatst de 1,53 meter hoge en 1,74 meter brede Fiat met een wielbasis van 2,43 meter zich in het segment van auto’s als de Smart ForFour. Waar het nu met Chinees geld geïnjecteerde Smart zijn nieuwe EV’s als ‘high-end’-modellen neerzet, opereert Fiat met zijn compacte stads-EV straks aan de onderkant van dat segment. Zaken als de zichtbare scharnierpunten voor de portieren halen het productiestadium waarschijnlijk niet, maar de historisch verantwoorde sleufjes op de neus zien we straks natuurlijk wel terug op een productieversie.

Volgens Fiat is de Centoventi revolutionair, en dat zouden wij als we autofabrikant waren ook over ons eigen product zeggen. Toch lijken de Italianen niet te overdrijven. Fiat kan de basiskosten van de productie-Centoventi laag houden doordat je vrijwel alles waarmee je jezelf als klant wilt verwennen achteraf tegen bijbetaling kunt kopen via de Mopar-kanalen van Fiat. Zelfs het binnenste van de Fiat is helemaal naar wens in te richten.

Mogelijkheden eindeloos

De deurpanelen en het dashboard zitten vol kleine gaatjes waar je deze plug-and-playcomponenten in moet kunnen klikken. Achter het stuur zit een 10 inch groot scherm, maar wie dat wenst, kan er bijvoorbeeld een 20-inch multimediadisplay naast krijgen. Liever een grote opbergdoos in plaats van een bijrijdersstoel? Kan geregeld worden. Fiat voorziet in extraatjes als een audiosysteem, opbergbakjes, documenthouders en bekerhouders. De mogelijkheden lijken eindeloos en dus laat de Fiat zich opbouwen en indelen alsof het een Lego-autootje is.

Die componenten zouden zo eenvoudig van opzet zijn dat een 3D-printer ze zonder al te veel moeite moet kunnen creëren. Een bijkomend voordeel dat Fiat noemt: als er nieuwe componenten beschikbaar zijn, kun je je auto gewoon moderniseren. Wachten op een modeljaarupdate of op een facelift zou derhalve tot het verleden behoren.

Net zo aanpasbaar als de binnen- en buitenkant van de Centoventi is zijn aandrijflijn. De standaardvariant heeft een accupakket waarmee je zo'n 100 kilometer kunt rijden. Je kunt er drie batterijpakketten bij krijgen, die elk 100 kilometer aan de reikwijdte toevoegen. Deze drie pakketten, die ook los verkrijgbaar zijn, zijn onder de bodem verwerkt. Een vierde accupakket kan onder de stoel worden geplaatst. Dat brengt de maximale actieradius op zo'n 500 kilometer. In welke vorm de Centoventi precies opdroogt en wat er van het concept overblijft, is nog niet helemaal zeker. Onze illustrator doet in elk geval wel alvast een gooi naar het uiterlijk van wat zomaar weer een Fiat kan worden waarin je iedereen uitlacht.