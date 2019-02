Blik to the Future: Audi Q4 E-tron

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

Aanvankelijk gebruikte Audi de aanduiding ‘E-tron’ puur en alleen voor een stel studiemodellen met een elektrische of plug-in hybride-aandrijflijn. Met de lancering van de A3 Sportback E-tron in 2014 werd duidelijk dat het merk dit label ook daadwerkelijk in de praktijk zou brengen. E-tron is inmiddels gegroeid. En hoe. Wie niet heeft meegekregen dat Audi met de vorig jaar gepresenteerde E-tron een volledig elektrische SUV aan zijn leveringsgamma toevoegt, heeft de laatste maanden onder een steen doorgebracht. Tegenwoordig is E-tron omgevormd tot de noemer waaronder Audi al zijn EV’s gaat scharen. De E-tron krijgt dit jaar gezelschap van de E-tron Sportback, in feite de sportiever ingestelde broer van de al bekende E-tron. Die elektrische SUV-Coupé wordt vanaf volgend jaar vergezeld door de E-tron GT, een vlotte sedan met een sterk aflopende daklijn waarmee de auto wat vorm betreft doet denken aan de A7 Sportback. Lang bleef onduidelijk hoe en óf Audi met een toegankelijkere EV komt, maar die open plek werd onlangs ingevuld. Audi-CEO Bram Schot kondigde de komst aan van een compactere E-tron SUV, een elektrische cross-over waarvan Audi volgens Schot grote aantallen verwacht weg te zetten.

Tijdens de autosalon van Genève volgende maand laat Audi een studiemodel zien van die compacte SUV, een prototype waarvan het ontwerp volgens Andreas Mindt, hoofd Exterior Design bij het Duitse merk, zeer dicht in de buurt komt van dat van de productieversie. Audi noemt zijn nieuwe studiemodel 'Q4 E-tron' en dat doet vermoeden dat de auto tussen de Q3 en Q5 een plekje krijgt in het modellengamma van het merk. De compacte E-tron, die zeer waarschijnlijk in het Duitse Zwickau van de band gaat rollen, maakt straks gebruik van de techniek die Volkswagen op zijn I.D.-modellen toepast. Op de redactie denken we aan specificaties die in grote lijnen overeenkomen met die van de I.D. Neo, de elektrische Golf-variant die ook in dezelfde stad geproduceerd gaat worden. Dat betekent dat deze kleinere elektrische hoogpotige, in tegenstelling tot de E-tron, wél gebruikmaakt van het MEB-platform. Reken op een accucapaciteit tussen de 45 en 50 kWh. Daarmee zou een actieradius van zo'n 300 tot 400 kilometer in theorie mogelijk moeten zijn. In Genève wordt ongetwijfeld meer duidelijk. Volgens Audi komt de Q4 E-tron eind 2020, dan wel begin 2021 op de markt.

In aanloop naar de grote Zwitserse beurs onthulde Audi verschillende schetsen van het studiemodel. De illustratie geeft een beeld van hoe de productieversie eruit kan komen te zien.