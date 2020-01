Bijna helft nieuwe auto's Noorwegen in 2019 een EV

In Noorwegen genieten volledig elektrische auto's al enkele jaren een enorme populariteit. In 2019 is de verkoop van EV's daar opnieuw flink gestegen en was maar liefst 42 procent van de verkochte nieuwe auto's volledig elektrisch. Een stijging van 11 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dat de Tesla Model 3 in Nederland de meest verkochte auto van het jaar was, was groot nieuws. In Noorwegen kijken ze echter niet meer zo op van flinke EV-verkopen. Daar bepaalt vooral Tesla al een paar jaar een flink deel van de verkoopcijfers. Afgelopen jaar ook weer; het Amerikaanse merk verkocht in 2019 maar liefst 18.798 auto's in Noorwegen, voor een groot deel Model 3's. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Noorse variant van de RDW. Het is een nieuw verkooprecord voor de fabrikant in het Scandinavische land.

Niet alleen Tesla vindt gretig aftrek bij de Noorse EV-koper, want ook de Nissan Leaf is er erg in trek. In tegenstelling tot vorig jaar is dat alleen niet meer de meest verkochte auto van Noorwegen, dat is nu de Model 3. De Leaf staat nu op nummer twee. Eén ding is zeker; met 42 procent van de verkopen zijn EV's er enorm populair. In totaal werden er 142.381 nieuwe auto's verkocht in Noorwegen, dus maar liefst 59.800 daarvan zijn volledig elektrisch.

Het succes is te verklaren door overheidsmaatregelen van Noorwegen die elektrisch rijden de norm moeten maken. Het land wil dat in 2025 elke nieuw verkochte auto een EV is. Noorwegen rekent voor EV's onder andere geen importheffing, geen wegenbelasting en 40 procent belastingvrijstelling voor de zakelijke markt om de verkoop te stimuleren. Daarnaast profiteren EV-rijders van diverse forse kortingen op tolwegen, veerboten en parkeerplaatsen. Verder mogen EV's vaak gebruik maken van de busbaan.