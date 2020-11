Beter laat dan nooit: 'vierkante' kentekenplaat Rusland

Een zucht van verlichting voor Russische rijders van grijze-import-auto’s: het is nu toegestaan om een smallere, hogere kentekenplaat te voeren die wél in het kleine vak achterop past.

Tot voor kort stond de Russische overheid het gebruik van zo’n kentekenplaat naar Amerikaans en Japans model niet toe. Eigenaren van import-auto’s met een te kleine ‘nis’ in achterklep of achterbumper werden daardoor gedwongen om een regulier, Europees model kentekenplaat tegen het achterwerk van hun auto te schroeven. Aangezien de kentekenplaat achterop ook verlicht moet zijn, leidt dat per definitie via een ingewikkeld proces naar een lelijk resultaat.

Dat juist Rusland niet eerder met een kentekenplaat voor dit soort importmodellen kwam, is opvallend. Met name in het oostelijke deel van het land barst het van de importmodellen uit Japan, een land dat erom bekend staat dat er een heleboel keurig onderhouden auto’s te halen zijn.

Instagram-gebruiker Carl laat het probleem goed zien. Zijn rode Lexus SC430 (waanzinnig mooi - JL) reed tot voor kort rond met een grote kentekenplaat over het zichtbaar te kleine vak achterop. Inmiddels is de kleinere, vierkante kentekenplaat gemonteerd en ziet de Lexus er veel beter uit.

Twee formaten

Wereldwijd zijn er grofweg twee kentekenplaat-formaten voor auto’s: het ‘Europese’ en het ‘Amerikaanse’ model. Heel strikt zijn die maten niet, Japanse kentekenplaten zijn bijvoorbeeld hoger dan Amerikaanse. Grofweg komt het er echter op neer dat een deel van de wereld brede, maar lage kentekenplaten gebruikt en een ander deel voor kortere, maar hogere platen kiest. In een aantal landen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten en Israël, kunnen gebruikers naar believen kiezen voor één van de twee formaten.

In Nederland krijgen auto’s in principe de rechte, brede exemplaren, al kunnen die naar believen worden omgewisseld voor een vierkant model. Dat is met name bij terreinauto’s een veel gekozen oplossing, denk aan de voorlaatste editie van de Land Rover Discovery. Speciaal voor import-auto’s is er de zogenaamde 18.2-plaat, die 21 centimeter korter is dan een reguliere Nederlandse kentekenplaat. Wie daarvoor in aanmerking wil komen, moet echter aantonen dat de verlichte ‘nis’ achterop niet geschikt is voor het reguliere of het vierkante model. In Rusland gelden soortgelijke beperkingen: het nieuwe kenteken-formaat is alleen beschikbaar voor auto’s die niet geschikt zijn voor de reguliere platen.

\Foto's: Instagram/scarl430z, met toestemming