Bertone GB110: beresterke hypercar die plastic afval lust

Het in 2014 ter ziele gegane Italiaanse designhuis Bertone is terug! Net op tijd voor het 110-jarig jubileum. Het eerste wapenfeit is de bijzondere en toepasselijk genaamde Bertone GB110. Een hypercar die op bijzondere brandstof kan lopen.

Het beroemde ontwerphuis Bertone ging in 2014 op de fles, maar kondigde onlangs plotseling zijn wedergeboorte aan. Nu is het zover: Bertone presenteert zijn eerste moderne creatie, de Bertone GB110. Volgens de fabrikant is het de eerste auto in een reeks, dus we mogen de komende jaren meer van de Italianen verwachten. De Bertone GB110 is in elk geval direct een bijzonder geval. Hoewel we vermoeden dat de Lamborghini Aventador als basis is gebruikt (Bertone spreekt zelf over 'onderdelen van een Duitse fabrikant', mogelijk Lamborghini's moederbedrijf Volkswagen Groep), heeft Bertone er wel een eigen sausje overheen gegoten. Volgens de ontwerper is er inspiratie opgedaan uit conceptauto's van Bertone uit het verre verleden. Daarbij moeten we denken aan de Alfa Romeo BAT-drieling uit de jaren 50 en de Lancia Stratos Zero uit 1970.

De GB110, waarbij GB voor oprichter Giovanni Bertone staat, heeft een nog niet nader genoemde verbrandingsmotor. Mocht inderdaad de Aventador als technische basis zijn gebruikt, dan zal het waarschijnlijk ook diens V12 zijn. Daaraan is dan wel aardig gesleuteld, want de vierwielaangedreven en van een zeventraps transmissie voorziene Bertone GB110 is maar liefst 1.100 pk en 1.100 Nm sterk. Volgens zijn scheppers genoeg om in 14 seconden van 0 naar 300 km/h te speren. 0 naar 100 km/h gaat in slechts 2,79 seconden en de topsnelheid ligt boven de 380 km/h. Verder wordt een bijzonder aspect van de motor benadrukt: hij lust namelijk 'speciale brandstof die deels vervaardigd is uit plastic afval'. Ook al is de GB110 dus niet echt vooruitstrevend als het aankomt op uitstoot, er is dus wel nagedacht over een milieuvriendelijke insteek.

Er worden slechts 33 exemplaren gebouwd van de Bertone GB110, waarvan de eerste in de lente van 2024 het levenslicht ziet. Zoals gezegd is er meer fraais in aantocht. Er komt een hele reeks 'exclusieve en gelimiteerde modellen'. Welkom terug!