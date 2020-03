Benzineprijs zakt, maar zal geen record worden

"Er kan nog een paar cent af, maar veel lager zal en kan het niet worden", zegt Paul van Selms van United Consumers (UC). De mensen die nog wel op de weg zijn, profiteren ervan. Sinds UC het verloop van de benzineprijs bijhoudt, is de gemiddelde literprijs niet onder € 1,05 gezakt. "Dat zal het nooit meer worden, want dat is ongeveer al het bedrag dat nu per liter naar de overheid gaat in de vorm van belasting en accijns", licht Van Selms toe. "De tijden van één euro voor één liter komen niet meer terug." Dat was in 2001.

In Italië hebben enkele grote ketens van tankstations besloten tijdelijk een aantal zaken te sluiten. Van Selms ziet dat in Nederland ook wel gebeuren. "Op een zeker moment weegt de omzet niet meer op tegen de kosten", vertelt hij. Het gaat dan vooral ook om de afgenomen verkoop in de bijbehorende winkels, waar de pompstationhouders hogere marges op halen.

Overigens liggen ook de prijzen van diesel en lpg op heel lage niveaus. Voor diesel komt de literprijs neer op ruwweg € 1,25 en die van lpg ligt rond de € 0,65.