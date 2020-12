Bentley viert kerst met one-off 'Reindeer Eight'

Bentley pakt uit met de feestdagen en heeft de Flying Spur V8 in een kerstjasje gestoken. De 'Reindeer Eight' is een one-off die doorspekt is met details die verwijzen naar de kerstman. Het meest opvallende detail moet toch haast wel het rendier op de neus zijn.

In het persbericht grapt Bentley dat het de kerstman zelf is die de 'Reindeer Eight' heeft besteld. Toch is de auto zelf allerminst een grap. Bentley heeft de speciale Flying Spur echt gebouwd. De exterieurkleur is 'Cricket Bauble', een speciaal voor deze editie aangebrachte donkerrode lak die gebaseerd is op het wat meer voorkomende 'Cricket Ball'. Daarnaast is de kerstversie van de grote sedan direct te herkennen aan de 22-inch gouden wielen van de 'Mulliner Driving Specification' en het opvallende patroon op de zijkanten. Het lijkt bijna alsof Bentley de Flying Spur een foute kersttrui aan heeft getrokken.

Kijk je wat oplettender naar de kerst-Bentley, dan zie je het gouden rendiertje op de neus en de gouden pinstripe die over de zijkant loopt. De V8-badges zijn overigens vervangen door 'Reindeer Eight'-logo's. In het interieur is voor het overgrote deel van het leer - net als bij het exterieur - voor de kleur 'Cricket Bauble' gekozen. Om de match compleet te maken zijn de stiksels goud en borduurde Bentley 'Mr. Claus' en 'Mrs. Claus' in de hoofdsteunen van respectievelijk de bestuurders- en passagiersstoel. Om het geheel af te maken zijn de sierlijsten van zwart gelakt hout en zijn er winterse bergtoppen op aangebracht. Bij het starten van de auto klinkt overigens het 'Jingle Bells'-deuntje.

Het is niet bekend wat de extra's op de one-off precies hebben gekost. De 'Reindeer Eight' is in ieder geval een geinige kwinkslag en tegelijkertijd een mooie manier voor de personalisatieafdeling van Bentley om te laten zien wat het in huis heeft.