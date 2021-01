Bentley maakt nieuwe hoofdontwerper bekend

Mindt volgt Stefan Sielaff op als hoofdontwerper van Bentley. Sielaff gaat vermoedelijk bij Geely aan de slag, maar die geruchten zijn nog niet officieel bevestigd. Voorafgaand aan zijn aanstelling bij Bentley was Mindt gedurende zes jaar hoofd van het exterieurontwerp bij Audi. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk geweest voor de huidige designrichting die Audi is ingeslagen. Bij Bentley gaat hij een team van 50 man aansturen en is hij eindverantwoordelijk voor het complete plaatje, van het exterieur van de auto's tot de sierlijsten in het interieur.

Zijn taak voor de komende jaren liegt er in ieder geval niet om. Bentley wil in 2030 namelijk volledig elektrisch zijn en dat gaat ongetwijfeld samen met een veranderende ontwerptaal. Het merk komt met een complete familie elektrische modellen op de proppen, waarvan de eerste in 2025 op stapel staat. Vanaf 2026 heeft het merk vervolgens alleen nog maar plug-in hybrides en EV's in haar modellenaanbod. Mindt heeft er zelf in ieder geval zin in. "Bentley is een juweel binnen de Volkswagen Group," zegt hij. "Ik kijk er naar uit om samen met mijn collega's de volgende stap voor Bentley naar een elektrische toekomst vorm te geven."