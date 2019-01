Bentley komt met verjaardagsmodel naar Genève

Meer dan wat je hierboven op de foto’s ziet weten we eigenlijk niet over de ‘Centenary Edition’ die binnenkort wordt onthuld, maar die foto’s zeggen wel iets. Het lijkt te gaan om een Continental GT –maar pin ons daar niet op vast - in historisch verantwoord ‘British Racing Green’ en met een grote witte ‘9’ op de grille. In het logo staat een subtiele verwijzing naar het jubileumjaar, in de vorm van de jaartallen ‘1919’ en ‘2019’.

De 9 is een verwijzing naar één van de ‘Blower Bentleys’ waarmee de Britten in 1930 deelnamen aan de 24 uur van Le Mans. Ook die auto beschikte over een gigantische ‘9’ op z’n luchtinlaat . Bentley behaalde in dit jaar met de Speed Six eerste en tweede plek tijdens de legendarische race. De Blowers vielen uit, maar zijn evengoed rijdende legendes.